"Hoy es un día de vergüenza": Hermano de Martín Vizcarra critica sentencia y acusa imposición de un "pacto mafioso"

Mario Vizcarra dijo que la sentencia era esperada y la atribuyó a una conspiración | Fuente: RPP

Luego de que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenara a Martín Vizcarra a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el precandidato de Perú Primero, Mario Vizcarra, reaccionó con indignación y calificó el fallo contra su hermano como una "vergüenza" y una victoria de los intereses oscuros.

Mario Vizcarra aseguró que la sentencia representa una injusticia contra un hombre que siempre estuvo a favor del pueblo y cuyo "único delito" fue enfrentarse a las estructuras de poder.

"Hoy es un día de vergüenza. El Poder Judicial acaba de sentenciar a un hombre justo, a un hombre honesto, a un hombre como Martín Vizcarra, cuyo único delito es haberse enfrentado toda la vida a los mafiosos," declaró.

El familiar del exmandatario enfatizó en que Vizcarra demostró su compromiso con la ciudadanía tanto en su gestión como presidente regional de Moquegua como durante su mandato presidencial.

"Toda la vida estuvo a favor del pueblo y lo demostró desde que fue presidente regional Moquegua, y lo demostró también cuando fue presidente del Perú. Claro que nos duele, ¿cómo no nos va a doler? Si ahora en estos momentos están dictando 14 años de prisión efectiva”, expresó.

Mario Vizcarra concluyó que la sentencia era esperada y la atribuyó a una conspiración, asegurando que el sistema se ha impuesto sobre la justicia.

“Ya lo sabíamos, no nos extraña. No nos extraña que eso esté pasando, porque el pacto mafioso una vez se ha impuesto contra la razón, una vez se ha impuesto contra la justicia. Ya se debería venir”, culminó.

Martín Vizcarra: "Mi hermano continuará esta lucha por ustedes"

La postura de Mario Vizcarra se alinea con las primeras palabras del propio exmandatario, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para rechazar el fallo.

Martín Vizcarra afirmó que la condena de 14 años es una "venganza" por su lucha contra la corrupción. "Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar," escribió.

Además, señaló a su hermano como el encargado de continuar su proyecto político, y aseguró que la respuesta a esta resolución "está en las urnas."

"Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo," finalizó.

