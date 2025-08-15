Perú Primero anuncia plantón afuera de Barbadillo para respaldar a Martín Vizcarra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El partido político Perú Primero realizará este domingo, 17 de agosto, un plantón en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, para expresar su respaldo al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). Así lo anunció César Figueredo Muñoz, secretario general de la agrupación.

En el programa Ampliación de Noticias, el dirigente señaló que se tratará de una concentración pacífica en la capital, mientras que, en el resto de las regiones, las bases realizarán vigilias.

“Estamos con el presidente. Vamos a demostrar nuestra solidaridad con él, no solo con el político, sino también con Martín Vizcarra, el amigo, el padre de familia, la persona a la que conocemos y con la que hemos podido vivir estos tiempos para conocerlo más”, declaró.

Figueredo Muñoz dijo a los militantes del partido que, pese a que su fundador afronta una prisión preventiva de cinco meses por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, son momentos de “unidad”.

“Esto de aquí no va a ser nada más que fortalecernos. En este momento el presidente es no solamente tendencia en las redes, sino que es víctima de una injusta decisión”, apuntó.

Perú Primero está enfocado en las elecciones, dice César Figueredo

Consultado por cuál será el futuro del partido sin su rostro más visible, el secretario general respondió que las bases de la organización continúan funcionando y están enfocadas en las Elecciones Generales de 2026.

“Vamos a participar en esas elecciones. Tenemos ya precandidatos a lo largo y ancho del país y estamos muy fuertes. Ciertamente, Vizcarra es el fundador del partido, pero nosotros se ha creado una corriente social al interior, que es el ‘Vizcarrismo’”, aseveró.

“Nosotros estamos unidos a través de una idea política. Si bien es cierto, yo soy fundador del partido con el presidente, desde un principio lo que quisimos es generar un partido de centro que propone los cambios que el país necesita”, añadió.