Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Perú Primero anuncia plantón afuera de Barbadillo para respaldar a Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra está recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial.
El expresidente Martín Vizcarra está recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple los cinco meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

El secretario general del partido, César Figueredo, dijo que, pese a la prisión preventiva contra su fundador, el expresidente Martín Vizcarra, son momentos de “unidad” para todos los militantes.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:59

El partido político Perú Primero realizará este domingo, 17 de agosto, un plantón en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, para expresar su respaldo al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). Así lo anunció César Figueredo Muñoz, secretario general de la agrupación.

En el programa Ampliación de Noticias, el dirigente señaló que se tratará de una concentración pacífica en la capital, mientras que, en el resto de las regiones, las bases realizarán vigilias.

“Estamos con el presidente. Vamos a demostrar nuestra solidaridad con él, no solo con el político, sino también con Martín Vizcarra, el amigo, el padre de familia, la persona a la que conocemos y con la que hemos podido vivir estos tiempos para conocerlo más”, declaró.

Figueredo Muñoz dijo a los militantes del partido que, pese a que su fundador afronta una prisión preventiva de cinco meses por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’, son momentos de “unidad”.

“Esto de aquí no va a ser nada más que fortalecernos. En este momento el presidente es no solamente tendencia en las redes, sino que es víctima de una injusta decisión”, apuntó.

Perú Primero está enfocado en las elecciones, dice César Figueredo

Consultado por cuál será el futuro del partido sin su rostro más visible, el secretario general respondió que las bases de la organización continúan funcionando y están enfocadas en las Elecciones Generales de 2026.

“Vamos a participar en esas elecciones. Tenemos ya precandidatos a lo largo y ancho del país y estamos muy fuertes. Ciertamente, Vizcarra es el fundador del partido, pero nosotros se ha creado una corriente social al interior, que es el ‘Vizcarrismo’”, aseveró.

“Nosotros estamos unidos a través de una idea política. Si bien es cierto, yo soy fundador del partido con el presidente, desde un principio lo que quisimos es generar un partido de centro que propone los cambios que el país necesita”, añadió.

Te recomendamos

Informes RPP

Martín Vizcarra y el juicio que podría llevarlo a la cárcel

Después de cuatro años del inicio de la investigación fiscal, concluirá el juicio oral contra Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre el 2011 y 2014 como presidente regional de Moquegua. Vizcarra es acusado de recibir 2 millones 300 mil soles de sobornos a cambio de direccionar la concesión de los proyectos Lomas de Ilo y mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua. El Ministerio Público pide 15 años de prisión contra Vizcarra Cornejo. Conozcamos más del desarrollo del proceso en el siguiente informe.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Perú Primero Martín Vizcarra Barbadillo prisión preventiva César Figueredo El Poder en tus Manos

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA