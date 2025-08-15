Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Perú Primero ratifica a Martín Vizcarra como su único candidato pese a prisión preventiva e inhabilitación

Perú Primero no contempla otro candidato que Martín Vizcarra, señala secretario general
Perú Primero no contempla otro candidato que Martín Vizcarra, señala secretario general | Fuente: RPP
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

César Figueredo, secretario general de Perú Primero, señaló que el expresidente, Martín Vizcarra, sigue siendo el único candidato considerado por el mencionado partido político para las Elecciones del 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El secretario general del partido Perú Primero, César Figueredo, aseguró que Martín Vizcarra sigue siendo el líder de la organización política, pese a su reciente internamiento en el penal de Barbadillo, donde deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva ordenada en su contra por presuntamente recibir sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua (caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua).

En una entrevista para el programa Prueba de fuego de RPP, el dirigente indicó que el exmandatario continúa siendo el “activo principal” del movimiento y que no se contempla otro candidato para las Elecciones Generales 2026, a pesar de sus problemas legales y de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Martín Vizcarra es el líder del partido y este se sustenta en el vizcarrismo (…) Martín Vizcarra es nuestro plan A, nuestro plan B”, apuntó.

Figueredo informó, además, que la defensa legal del expresidente evalúa presentar un recurso de apelación, a fin de revertir la prisión preventiva, exigiendo al Poder Judicial que actúe con la misma celeridad con la que se ordenó la detención de Vizcarra Cornejo.

Asimismo, sostuvo que han presentado una medida cautelar anta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar anular la inhabilitación política impuesta por el Congreso.

“Las tres inhabilitaciones tienen el mismo fundamento. Es decir, ¿puedo yo inhabilitar a una persona que no tenga una condena penal por el juez competente en última instancia consentida? No se puede porque estos derechos humanos están por encima de cualquier decisión. Y no es que nosotros lo hemos inventado, el Estado peruano lo puso en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, mencionó.

Sobre Mario Vizcarra

Ante la consulta de si Perú Primero contempla otras figuras para una eventual candidatura presidencial, frente a una posible condena definitiva contra el exjefe de Estado, para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión, Figueredo afirmó que “nosotros no tenemos pensado en más candidatos que Martín [Vizcarra]”. 

No obstante, no descartó la posibilidad de que otros miembros del partido, como Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, puedan asumir candidaturas, pero enfatizó que será una decisión que recaerá en las bases del partido.

“Apoyaría todas las candidaturas (…) todas las candidaturas son válidas, la de Mario y la de cualquier persona, [pero] yo no soy el que decide, deciden las bases”, aseveró.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Perú Primero Martín Vizcarra Elecciones 2026

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA