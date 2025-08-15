Perú Primero ratifica a Martín Vizcarra como su único candidato pese a prisión preventiva e inhabilitación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El secretario general del partido Perú Primero, César Figueredo, aseguró que Martín Vizcarra sigue siendo el líder de la organización política, pese a su reciente internamiento en el penal de Barbadillo, donde deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva ordenada en su contra por presuntamente recibir sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua (caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua).

En una entrevista para el programa Prueba de fuego de RPP, el dirigente indicó que el exmandatario continúa siendo el “activo principal” del movimiento y que no se contempla otro candidato para las Elecciones Generales 2026, a pesar de sus problemas legales y de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Martín Vizcarra es el líder del partido y este se sustenta en el vizcarrismo (…) Martín Vizcarra es nuestro plan A, nuestro plan B”, apuntó.

Figueredo informó, además, que la defensa legal del expresidente evalúa presentar un recurso de apelación, a fin de revertir la prisión preventiva, exigiendo al Poder Judicial que actúe con la misma celeridad con la que se ordenó la detención de Vizcarra Cornejo.

Asimismo, sostuvo que han presentado una medida cautelar anta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar anular la inhabilitación política impuesta por el Congreso.

“Las tres inhabilitaciones tienen el mismo fundamento. Es decir, ¿puedo yo inhabilitar a una persona que no tenga una condena penal por el juez competente en última instancia consentida? No se puede porque estos derechos humanos están por encima de cualquier decisión. Y no es que nosotros lo hemos inventado, el Estado peruano lo puso en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, mencionó.

Sobre Mario Vizcarra

Ante la consulta de si Perú Primero contempla otras figuras para una eventual candidatura presidencial, frente a una posible condena definitiva contra el exjefe de Estado, para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión, Figueredo afirmó que “nosotros no tenemos pensado en más candidatos que Martín [Vizcarra]”.

No obstante, no descartó la posibilidad de que otros miembros del partido, como Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, puedan asumir candidaturas, pero enfatizó que será una decisión que recaerá en las bases del partido.

“Apoyaría todas las candidaturas (…) todas las candidaturas son válidas, la de Mario y la de cualquier persona, [pero] yo no soy el que decide, deciden las bases”, aseveró.