"Se encuentra con signos vitales estables": INPE afirma que Betssy Chávez levantó su huelga de hambre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, “levantó su huelga de hambre absoluta” y que aproximadamente a las 11:30 de la mañana “decidió ingerir alimentos”.



A través de un comunicado, la entidad penitenciaria precisó que -de acuerdo con el informe médico realizado este miércoles- la exfuncionaria se “encuentra con signos vitales estables”.



“Cabe señalar que ayer, 19 de agosto del presente, a las 06:30 horas, la interna Chávez Chino fue llevada al tópico para la evaluación física, tal como lo establecen los protocolos de seguridad para casos de traslado, manifestando que no asistiría a la diligencia judicial programada para ese día”, detalló el INPE en el documento.



Asimismo, manifestó que la exjefa del Consejo de Ministros, quien se encuentra recluida en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos, realizó ese mismo día sus actividades con normalidad, permaneciendo en el patio del pabellón con sus compañeras, además de recibir la visita de su abogado.



Como se recuerda, el Ministerio Público pidió 25 años de prisión para Betssy Chávez tras acusarla como presunta coautora del delito de rebelión, durante el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, realizado el 7 de diciembre del 2020.



Huelga de hambre y carta testamentaria

Un día antes, la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chavez, había indicado que decidió retomar y radicalizar su medida de huelga de hambre en el establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos.

A través de una carta testamentaria que dio a conocer su abogado, Raúl Noblecilla, mediante sus redes sociales, Chávez Chino había anunciado que adoptó esta medida debido a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)”.

En la misiva, Betssy Chávez pedía le permitan realizar una videollamada con la finalidad de poder despedirse de sus padres.

De igual modo, solicitó que sus restos sean entregados a su abogado Raúl Noblecilla en la Morgue Central de Lima, con el fin de que se cumplan las diligencias legales correspondientes y sea él quien los traslade a su ciudad natal, Tacna.

Betssy Chávez ha dejado una carta testamentaria desde prisión. Como su abogado y compañero doy fe de su entereza y claridad en medio de tanta injusticia. Sus palabras son un acto de dignidad y de amor por la patria. Si algo ocurre, la responsabilidad será del régimen, pero su voz… pic.twitter.com/DsA7hf25fz — Raúl Noblecilla Olaechea (@raul_olaechea) August 20, 2025