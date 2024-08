Ministro del Interior acusa a la Fiscalía de buscar "incriminar a la Policía" en secuestro de testigo de caso 'Los Waykis en la Sombra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales El ministro del Interior reiteró su pedido de que el Congreso emprenda "un proceso de reforma" al Ministerio Público.

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, en declaraciones a la prensa brindadas esta mañana, acusó al Ministerio Público de pretender "incriminar a la Policía" en el secuestro de Iván Siucho Neira, testigo protegido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

Como se sabe, ayer, viernes, la fiscal superior Marita Barreto, jefa del Eficcop, en entrevista con RPP, indicó que el plagio tuvo relación con el referido caso en investigación, y que la víctima recibió amenazas contra su vida. Además, señaló que los secuestradores le habrían quitado sus celulares para luego arrojarlos cerca de su vivienda.

"Esta es una circunstancia que, desde todo punto de vista, no solo evidencia el peligro que hay, porque la experiencia enseña que estos no son procedimientos de cualquier delincuente común que busca dinero o cualquier otro bien. Sin duda, aquí sospechamos de que podría tratarse de un secuestro con el fin de intimidar a este testigo, por la forma y circunstancia como él nos ha relatado los hechos de los cuales ha sido pasible, víctima de esta forma tan violenta como fue secuestrado", dijo a Las Cosas como Son.

Santiváñez: Ministerio Público pretende "incriminar a la Policía"

Al respecto, Juan José Santiváñez reiteró que el secuestro no tendría relación con el caso 'Los Waykis en la Sombra', sino que es un tema vinculado a seguimiento y extorsión contra la víctima.

"Efectivamente, se dio un acto criminal de secuestro, pero en lo absoluto tiene que ver con ninguna cuestión de un proceso judicial abierto o de una cuestión política. Esto ha sido consecuencia de una actividad, presumiblemente, criminal que han estado desarrollando de extorsión y seguimiento a razón de las cuestiones económicas que esta persona desarrolla, que es la venta de oro. Por eso es que cuando ha existido la intervención se ha podido incautar dinero, presumiblemente falso, hasta por un monto de 66 mil dólares, y un poco más", indicó.

En ese sentido, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) acusó al Ministerio Público de querer tener un "afán de protagonismo" respecto a los hechos, y de pretender "incriminar a la Policía" en el secuestro.

"Yo entiendo que el Ministerio Público, en su afán de protagonismo, o de repente de armar alguna cuestión por un caso mediático que tenga interés en resolver, ha referido que han secuestrado al colaborador, que se le han perdido sus teléfonos, y una serie de cosas, pretendiendo incriminar, probablemente, a la Policía en una acción absolutamente ajena, sostengo y reitero, a ningún proceso judicial", aseveró.

"Aquí lo que ha habido es un acto presumiblemente criminal sobre un hecho de una actividad económica que está en investigación. Los teléfonos están en la propiedad, fueron puestos a disposición de la comisaría, y ahí están", afirmó.

Asimismo, Santiváñez Antúnez pidió que se deje de "alarmar a la población con hechos, en realidad, que finalmente desinformamos y generamos una expectativa que es ajena a la realidad".

Cabe resaltar que han sido 7 las personas capturadas por la Policía señaladas de ser los secuestradores de Siucho Neira. Dos de ellas, según confirmó el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, son agentes de la Comisaría de Lince.

Sobre este tema, el ministro del Interior dijo que esos efectivos ya han sido "puestos a disposición de la justicia".

"La Inspectoría General de la Policía ha aperturado procesos disciplinarios, pero, adicionalmente, se les va a poner a disposición de la autoridad para que sean procesados conforme a ley. Nosotros hemos reiterado, en varias oportunidades, que efectivos policiales que se alejen del marco jurídico van a ser juzgados como cualquier otro criminal", alegó.

Ministro del Interior afirmó que el secuestro tuvo que ver con una "negociación" de Siucho Neira

Por otra parte, el titular del Mininter indicó que Siucho Neira estaba "participando de una negociación" por una supuesta venta de oro, y que inmediatamente después fue liberado y "fue a su casa". En esa línea, señaló que debía investigarse si esa transacción está "en el ámbito de la legalidad".

"El señor Iván Suicho, como reitero, estaba participando de una negociación, y es más, una negociación que no venía de ayer, venía de varios días atrás, por una supuesta venta de oro. Son negociaciones que hoy por hoy tienen que verse si están sujetas o no en el ámbito de la legalidad. Inmediatamente después fue liberado y fue a su casa, que fue donde se generaron los hechos y se generó la captura de estos 7 presuntos delincuentes", aseguró.

Además, elogió que la Policía "actuó de manera diligente" y capturó a los plagiadores.

"La Policía Nacional inmediatamente fue informada, actuó de manera diligente, sino no hubiera capturado a las 7 personas involucradas que estuvieron luego en la comisaría. Esos los capturó la Policía, ¿o quién los capturó? ¿la Fiscalía? No, fue la PNP en un acto que tomó inmediato conocimiento y ya se iniciaron las investigaciones pertinentes", sostuvo.

"Reitero, (son) hechos absolutamente ajenos a cualquier tipo de proceso, de investigación. Dejemos de alarmar y crear muñecos con la finalidad de tener algún tipo de protagonismo", resaltó.

Finalmente, Santiváñez reiteró su pedido para que el Congreso "reforme" al Ministerio Público.

"Si el Ministerio Público nos tiene prácticamente acostumbrados a dejar en libertad a presuntos delincuentes que son detenidos (…), ¿qué podemos esperar? Ya creo que la sociedad reconoce hoy por hoy y está absolutamente cansada de estas actividades. Será, en todo caso, el Congreso de la República, como lo ha referido el premier, quien tenga en sus manos, probablemente, un proceso de reforma que creo que ya es importante, vital, y que la ciudadanía reclama. De otra forma no vamos a avanzar, de otra forma no vamos a vencer a la criminalidad. Aquí hay actores que están jugando en contra, dejemos que nos dejen de meter autogoles", puntualizó.

Santivañez indicó que se está "mal informando" sobre el secuestro de Iván SiuchoFuente: Mininter

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el secuestro de Siucho Neira?

Para la fiscal Marita Barreto, el secuestro ha sido claramente un intento de "amedrentar" a un testigo protegido del caso ‘Los Waykis en la sombra’.

"La preocupación es que la información que él ha brindado ha habido amenazas, (él) me dice que sí. Y eso sin duda obstruiría las investigaciones. (Ha recibido) amenazas contra su vida", sostuvo.

"Solo pido a las autoridades que están preocupadas por combatir el crimen organizado y la corrupción que coadyuven a las investigaciones. Esto es una responsabilidad de los organismos estatales en beneficio de la sociedad, y no puede ser que haya tanta violencia y lo que se quiera ahora es amedrentar a los testigos protegidos", indicó.

Barreto precisó que Iván Siucho "es uno de los testigos que el Ministerio Público ha ofrecido en este caso, y es un testigo muy importante porque ha ofrecido evidencia importante que ha sido presentada por el Ministerio Público en el requerimiento formulado en ese caso, por eso es la preocupación".

Asimismo, la fiscal resaltó que los secuestradores "buscaban los celulares" del agraviado, y que cuando se hicieron públicos los hechos, estos fueron arrojados por los secuestradores en las inmediaciones de la vivienda de Siucho Neira.

"Aparentemente, lo que buscaban eran los celulares, se lo han llevado al testigo y luego lo han arrojado en una calle, que va a ser sin duda materia de investigación, y le han quitado los celulares. Luego que ha habido la intervención de conocimiento público han venido a tirar los celulares hace poco por acá", precisó.

Marita Barreto indicó que pedirán seguridad para Iván SiuchoFuente: Andina

No obstante, uno de los hechos más graves que denunció Marita Barreto es que la Policía habría omitido el protocolo respecto a comunicarle inmediatamente al fiscal de turno de estos hechos. En ese sentido, la jefa del Eficcop precisó a RPP que ella se enteró del secuestro por una llamada de los familiares del agraviado, y que el fiscal de turno ni siquiera pudo estar presente en la detención de los siete secuestradores.

"Lo preocupante de esta situación es que la Comisaría de Surco que ha intervenido, después de más de hora y media de transcurridos los hechos y que tenía conocimiento, no puso en conocimiento inmediato al fiscal de turno, como exige el protocolo. Eso es una omisión gravísima, y la preocupación y la invocación que, si la Policía se va a hacer cargo justamente con la Fiscalía, que la Policía actúe con objetividad, probidad y transparencia", sostuvo Barreto.

"El fiscal no ha estado presente (en la detención). Estas son actuaciones policiales a cargo de la Comisaría de Monterrico. Justamente, en la preocupación de que estas diligencias se hagan con las formalidades legales, como corresponde, me comuniqué con el fiscal y él me dijo de que no había sido comunicado por parte de la Policía sobre estos hechos, y que le sorprendía que nosotros hayamos llamado para saber de esta situación", agregó.

Finalmente, Barreto indicó que el Ministerio Público solicitará "seguridad personal" para el testigo protegido.

"Nosotros estamos solicitando seguridad personal para él, ahora, inmediatamente, en mérito de esta circunstancia. Sin embargo, es preocupante todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. Acá hay un deber de todo el aparato estatal, de todos los organismos, no solamente es la Fiscalía y la Policía los responsables de combatir el crimen organizado y la corrupción, sino el Poder Legislativo con leyes que propugnen la protección a los ciudadanos, a la población en general", puntualizó.