Jorge Barata reveló aportes a políticos peruanos. | Fuente: Foto: Andina

El exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata reveló esta mañana que la constructora brasilera entregó dinero para las campañas municipales de Luis Castañeda Lossio, Lourdes Flores Nano y Susana Villarán. Según esta información, dada a conocer por el diario El Comercio, estos aportes fueron hechos bajo el codinome 'campanha regional'.

Barata ya había revelado -a inicios de agosto de este año- que la exalcaldesa de Lima Susana Villarán fue registrada con el codinome de 'Careca' para realizarle el pago de US$ 500 mil para el financiamiento de su campaña contra la revocatoria.



De acuerdo con información de IDL Reporteros, este pago se realizó mediante la empresa PEL-Project Engineering & Logistic el 28 de agosto de 2014. Sin embargo, no se es el único pago que realizó Odebrecht para la campaña del 'No', pues también entregaron US$ 350 mil al exgerente municipal José Miguel Castro, identificado con el codinome de 'Budian'.

Las revelaciones de Barata sobre los pagos de la Caja 2 no solo involucran a la gestión de Villarán, quien afronta 24 meses de prisión preventiva, sino que también incluyeron a Martín Bustamante, funcionario durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Según su declaración, Bustamante recibió dos depósitos por un total de US$ 75,000 por la concesión de Rutas de Lima y fue registrado con el codinome de 'Bigode'.

Estos pagos se realizaron en efectivo mediante la empresa Construmaq y, según informó IDL Reporteros, corresponderían a la campaña de Castañeda Lossio para llegar a la Municipalidad de Lima en 2014.

Sobre el caso de Lourdes Flores, se sabe que anteriormente Barata mencionó que el abogado Horacio Cánepa recibió, bajo el codinome de 'Almofadinha', más de US$ 4 millones de la constructora brasileña con el fin de que la favorezca en los procesos arbitrales.

Actualmente el Ministerio Público investiga la entrega de US$200 mil en efectivo que habría entregado Raymundo Trindade Serra, un alto exdirectivo de Odebrecht para la campaña municipal de Lourdes Flores (2010-2011) precisamente a través de Horacio Cánepa.