Patricia Benavides sobre Jaime Villanueva: “Tengo que hacer un mea culpa, he sido demasiado confiada en las personas”

“Esto es un complot contra mi persona porque no quieren que regrese al Ministerio Público”, aseguró la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal.



Según la declaración de un colaborador eficaz, Benavides Vargas habría recibido en octubre del año pasado S/30 000 de parte de su exasesor Jaime Villanueva —coima que enviada por el empresario Giancarlo Valer— por presuntamente haber favorecido a Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. en la adjudicación de una compra de computadoras para la Fiscalía de Derechos Humanos por más de S/3,4 millones.



“Jamás [recibí dinero]. Tengo en el Ministerio Público casi 29 años y siempre he trabajado de una manera correcta. Me conocen los fiscales”, dijo, tras negar que haya direccionado el proceso de licitación.



En una entrevista con el dominical Punto Final, señaló que la adquisición de los ordenadores se realizó a través de Perú Compras y que es “falso” que haya entregado las especificaciones técnicas para que la compañía vinculada a Valer sea favorecida en el proceso de contratación pública.



"Tengo que hacer un mea culpa"

Cuando se le consultó sobre si había aceptado recibir un soborno de 1 millón de soles a cambio de ayudar a una compañía relacionada con Valer Enciso ganar la adjudicación de un contrato de S/141 millones para la “Implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la suspendida fiscal de la Nación respondió: “Siento una indignación de que me comprometan con estos hechos que jamás han sucedido”.



Además, afirmó no conocer a Giancarlo Valer. “Nunca lo he visto. No sé de quién se trata… Siempre he dicho que Mi gestión ha sido transparente”, arguyó.



La investigada también se refirió a su exasesor Jaime Villanueva, quien la involucra en diversos actos de corrupción dentro del Ministerio Público: “Tengo que hacer un mea culpa, he sido demasiado confiada en las personas, vulneraron esa confianza”.