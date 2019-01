José Domingo Pérez sobre nueva jueza del caso Keiko Fujimori: “No confío en su imparcialidad”

El fiscal provincial José Domingo Pérez se pronunció sobre la nueva jueza del caso Keiko Fujimori. | Fuente: Composición RPP

El fiscal José Domingo Pérez afirmó que desconfía de la imparcialidad de la jueza Elizabeth Arias Quispe, quien está a cargo del proceso que se sigue a Keiko Fujimori y otros por el caso Odebrecht, luego de que Richard Concepción Carhuancho fuese recusado.

Para José Domingo Pérez, Arias Quispe no es la jueza más adecuada, pues las decisiones que ha tomado en este caso han sido “erradas”. En 2017 la magistrada emitió un pronunciamiento cerrando el plazo de la investigación al considerar que no se enmarcabaa en el delito de crimen organizado. Una segunda sala anuló luego su decisión.

“Yo sí me preocupo por el desempeño anterior de la magistrada [Elizabeth Arias], a mí no me da confianza la juez de que sea imparcial, sus decisiones han sido erradas. Dudo de ella, no confío en su imparcialidad”, aseveró el fiscal al diario La República.

En esa línea, Pérez Gómez espera que la jueza acepte la solicitud de la defensa legal de Keiko Fujimori para que se inhiba de ver el caso. “Espero que si la propia defensa de Keiko Fujimori le está solicitando que se retire del caso, la jueza tenga a bien aceptar y que se permita una mejor decisión”, sostuvo.

Por ello, adelantó que está evaluando qué medida va a solicitar la Fiscalía para que no continúe participando en el caso. “Vamos a esperar si es que ella toma la decisión”. José Domingo Pérez además recordó que está pendiente de resolverse el recurso de nulidad planteado por el fiscal superior Rafael Vela en contra de la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones, presidida por César Sahuanay, que apartó a Concepción Carhuancho del proceso.

Vinculación con Fuerza Popular

En noviembre de 2017 la juez Arias acogió un pedido de los abogados de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito para que se concluya la investigación por los aportes a la campaña electoral en el caso Odebrecht.

Con esta decisión la juez rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para adecuar el caso a la ley de crimen organizado y ampliar el plazo de la investigación preliminar. Sin embargo, una sala anuló esta decisión y la Fiscalía pido continuar con la investigación.

Keiko Fujimori y otras personas son investigadas por el presunto delito de lavado de activos debido a presuntos aportes ilegales recibidos de parte de la empresa Odebrecht para la campaña presidencial del 2006.