Presidenta del TC sobre investigación a José Jerí: "No hay peligro de desaparición de pruebas"

Luz Pacheco descartó la posibilidad de que la entrega voluntaria del reporte de llamadas del celular por José Jerí afecte la investigación que lidera la Fiscalía.

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), consideró que no hay peligro de que las pruebas en el denominado caso 'Chifagate' desaparezcan solo porque el mandatario José Jerí solicite el levantamiento voluntario del secreto de sus comunicaciones. Esto con respecto a sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos revelados por programas periodísticos como Punto Final y Cuarto Poder.

La magistrada respondió a los comentarios de algunos abogados como Benji Espinoza y Andy Carrión, quienes advirtieron que habría riesgos con dicha solicitud porque el mandatario podría elegir qué reportes de números telefónicos entregar a la Fiscalía.

"Esta persona que está siendo investigada, ya sea el presidente o quién sea, tiene cómplices. Con toda persona que se sospecha haya tenido una relación que no es correcta, o lo que fuera, a ellos se les va a levantar el secreto de las comunicaciones, entonces se puede cruzar información fácilmente. A mí me parece que no hay ningún peligro que haga desaparecer las pruebas", manifestó en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.

Pacheco indicó que es "loable" el gesto del presidente de responder las preguntas del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y brindar facilidades para las investigaciones.

"Si lo que él está buscando es limpiar su nombre, si no da toda la información fácilmente, se va a comprobar y las cosas serían peor para el presidente", añadió.

La titular del TC evitó pronunciarse con respecto a qué mecanismo se debería llevar a cabo ante una posible destitución de José Jerí, la censura o la vacancia, ya que es un tema discutido y "no se sabe lo que pueda pasar".