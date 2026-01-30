Últimas Noticias
José Jerí declara este viernes ante la Fiscalía por reuniones no registradas con empresarios chinos

El interrogatorio busca esclarecer las reuniones no registradas del jefe de Estado.
| Fuente: Presidencia | Fotógrafo: LINO CHIPANA
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El mandatario recibirá al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en Palacio de Gobierno para una diligencia reservada. Deberá responder por el denominado caso 'Chifagate' y sus vínculos con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Judiciales
00:00 · 06:05

Este viernes, 30 de enero, a partir de las 9:00 a. m., el presidente de la República, José Jerí, responderá ante el Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La diligencia estará a cargo del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien se trasladará hasta Palacio de Gobierno para tomar la declaración indagatoria. El mandatario ejerce esta facultad amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional (a raíz del caso de la exmandataria Dina Boluarte), que le permite elegir el lugar del interrogatorio y limitar su participación a un máximo de dos sesiones.

El interrogatorio busca esclarecer las reuniones no registradas del jefe de Estado.
| Fuente: RPP

Caso 'Chifagate'

El interrogatorio busca esclarecer las reuniones no registradas del jefe de Estado. El caso principal, conocido como 'Chifagate', involucra una cita reservada el pasado 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang en un restaurante de San Borja.

En su defensa, Jerí alegó que el encuentro giró en torno a la celebración del "Día de la Amistad Perú-China" y justificó la falta de registro oficial bajo el argumento de que es parte de su "dinámica de trabajo".

Además, la Fiscalía también indaga sobre los ingresos a la sede del Ejecutivo del empresario Ji Wu Xiaodong, quien cumple arresto domiciliario mientras es investigado por tráfico ilegal de madera. Según reportes periodísticos, Xiadong visitó Palacio hasta en tres oportunidades entre diciembre y enero, acompañado por Zhihua Yang.

Otro punto a esclarecer es el incidente del 6 de enero de 2026, cuando el presidente ingresó al local de la empresa Market Capón SAC, que había sido clausurado horas antes por la Municipalidad de Lima. Aunque Jerí aseguró que acudió a "comprar caramelos", las autoridades buscan determinar si existió alguna injerencia indebida para favorecer al negocio.

José Jerí Fiscalía empresarios chinos Chifagate Ministerio Público

