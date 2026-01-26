¿Las reuniones de José Jerí con un empresario chino constituyen causal de vacancia? Estas son las posturas de dos expresidentes del TC

Marianella Ledesma y Carlos Mesía analizaron en el programa Prueba de fuego la viabilidad o no de la moción de vacancia presentada ante el Congreso contra el mandatario José Jerí por una supuesta incapacidad moral permanente.

Congresistas han presentado formalmente una moción de vacancia contra el presidente de la República, José Jerí, por la supuesta falta de transparencia en sus reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang, la gestión de los recursos de Petroperú y la grave crisis de inseguridad.



Durante una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV, la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, consideró que debe actuarse de manera inmediata y que los grupos políticos deben asumir una posición clara frente a lo que calificó como "conducta inapropiada" del mandatario.



"Es hora de que los grupos políticos nos permitan, como ciudadanos, tener una persona más representativa de situaciones que no sean manejos impropios en la presencia del Estado", señaló.



Para Ledesma Narváez, la figura de la vacancia sería la vía más adecuada, ya que —según afirmó— lo que se critica es el actuar de Jerí en su condición de presidente de la República encargado.



"¿Y qué es lo que cuestionamos? Por ejemplo, estas reuniones con empresarios, que tienen vinculaciones de contratos con el Estado, y la ausencia de la transparencia. Esa conducta nos parece inapropiada y perfectamente puede ser habilitada a través de la incapacidad moral permanente que permitiría su retiro", explicó.



La extitular del TC también recordó una serie de reproches previos contra Jerí, como denuncias por supuesta agresión sexual —archivada por la Fiscalía—, presunto desbalance patrimonial cuando presidía una comisión de Presupuesto y señalamientos de presunto lobismo, además de las recientes evidencias audiovisuales que darían cuenta de posibles actos de tráfico de influencias.



Ledesma también expresó su preocupación por la actuación del Ministerio Público, al considerar que no estaría mostrando la diligencia necesaria para esclarecer los hechos. "Cuando el expresidente Pedro Castillo era cuestionado por estas reuniones [similares], el Ministerio Público actuaba e intervenía", refirió.



Mesía cree que acciones de Jerí no constituyen incapacidad moral permanente



Por su parte, el también expresidente del Tribunal Constitucional y actual candidato al Senado por el partido Fuerza Popular, Carlos Mesía, afirmó que las conductas de José Jerí, aunque "impropias", no configuran incapacidad moral permanente porque "no se ha demostrado ninguna ilusitud".



"Es poco probable que se alcancen los 87 votos si se trata de una vacancia", afirmó. Sostiene que, a pesar de los cuestionamientos, no se cumplen los requisitos para declarar la incapacidad moral contra Jerí. A su juicio, "la declaratoria de una vacancia desde el punto de vista constitucional constituye un acto de naturaleza declarativa, no constitutiva".



"Para que vayamos a la vacancia no solo se necesitan los números, sino las pruebas. Las pruebas de una ilicitud o de una inconducta funcional que haga imposible que el presidente de la República siga ejerciendo el cargo", explicó.



De acuerdo con Mesía, "la inmoralidad es un juicio político que tiene que hacerlo el parlamento", y en la valoración actual de los hechos, considera que todavía existen "grados de ponderación" que no justifican la salida inmediata del jefe de Estado.