Keiko Fujimori sobre José Jerí: "No es segura su presencia en Palacio de Gobierno hasta julio"

La candidata presidencial manifestó que el jefe de Estado ha hecho muy poco por el país en los últimos meses.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, advirtió este viernes que "no es seguro" que el mandatario José Jerí continúe en el cargo hasta julio. Esto debido a las investigaciones que se le siguenpor sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.

"El señor José Jerí ha hecho muy poco durante estos meses y lamentablemente hoy la agenda nacional está distraída en lo que son sus reuniones poco transparentes, pero creo que hoy ha sido positivo también que él haya declarado frente al fiscal de la Nación. Esperemos que esas investigaciones continúen y que luego lleven a conclusión. Yo creo que no es segura su presencia en Palacio de Gobierno hasta julio, eso está por verse", expresó ante los medios de comunicación.

Fujimori recalcó que la bancada de Fuerza Popular estará atenta y, si se presentara algún hecho adicional de flagrancia en el caso de José Jerí, no dudarán en actuar.

La lideresa del partido fujimorista había señalado el pasado domingo que el presidente Jerí debía continuar como presidente interino del Perú como una decisión responsable para la gobernabilidad del país. En ese sentido, enfatizó que la postura de su partido se ampara en que el legislador -en su calidad de presidente interino- cumple un periodo de transición clave a solo 11 semanas de las elecciones generales de 2026.

Jerí declaró ante la Fiscalía

El presidente recibió hoy al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en Palacio de Gobierno para una diligencia reservada, en donde debió responder por el denominado caso 'Chifagate' y sus vínculos con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong. Esto en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

El fiscal Tomás Gálvez anunció ante la prensa, tras su reunión con José Jerí, que el mandatario autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones.