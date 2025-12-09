Últimas Noticias
José Luna Gálvez insistió en su pedido al Poder Judicial para que anule acusación fiscal de 22 años y 8 meses en su contra

José Luna Gálvez también afronta una investigación por los presuntos aportes ilegales de las empresas Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de Solidaridad Nacional en 2011 y 2014.
| Fuente: Congreso
José Luna Gálvez es investigado or presuntas irregularidades en inscripción de su partido político Podemos Perú.

El congresista, José Luna Gálvez, insistió en su pedido al Poder Judicial para que anule la acusación penal de 22 años y ocho meses de prisión que presentó la Fiscalía en su contra y que se archive el proceso penal que afronta por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El legislador presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el juez, Jorge Chávez Tamariz, el último 6 de noviembre, en la que declaró “improcedente” una tutela de derechos que interpuso su defensa legal para que se suspenda o anule dicho requerimiento acusatorio fiscal presentado el último 18 de julio, en el que se le atribuye ser presunto autor de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico, que se anule la disposición fiscal número 18, emitida el 14 de diciembre del 2020, que formaliza y continúa una investigación preparatoria en su contra por estos cargos, y que declare nulo y se ordene al archivo de todos los actuados en este caso.

La defensa legal del parlamentario solicita que la instancia superior revoque en todos los extremos la resolución apelada y reformándola declare procedente esta tutela de derecho y ordene al juez de primera instancia emitir un pronunciamiento de fondo sobre este recurso.

Ante ello, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió el último 4 de diciembre "conceder" este recurso de apelación y remitirlo a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Cabe recordar que el congresista José Luna Gálvez también afronta una investigación preparatoria en la Fiscalía junto a otras personas por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

