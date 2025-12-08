Renovación Popular volvió a solicitar al Poder Judicial ser excluido de la investigación a José Luna Gálvez por caso Lava Jato

El congresista José Luna Gálvez y otros son investigados en la Fiscalía por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

El partido político Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional) volvió a solicitar al Poder Judicial ser excluido de la investigación preparatoria seguida al congresista José Luna Gálvez y otros por el caso Lava Jato.

A través de su defensa legal, dicho partido político presentó un recurso de excepción de prescripción con el que busca que se disponga el archivo del proceso penal que se le sigue, en su condición de persona jurídica, por este caso.

De conformidad con el literal e), inciso 1 del artículo 6 del Código Procesal Penal -en adelante CPP-, contra la acción penal puede deducirse excepción de prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena.

Este recurso de excepción de prescripción fue admitido por el despacho del juez Víctor Alcocer Acosta, quien programó para el jueves 8 de enero del 2026 a las 11:00 a. m. una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El congresista José Luna Gálvez y otros son investigados en la Fiscalía por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

El Legislador también afronta otro proceso penal por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actual partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE).