José Ugaz: "No podemos tener a una fiscal de la Nación investigada por separar a otra fiscal que estaba investigando a su hermana"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Existen elementos de alta sospecha para presumir que, si Benavides vuelve al cargo de fiscal de la Nación, va a interferir en investigaciones", señaló Ugaz | Fuente: Andina

El exprocurador anticorrupción José Ugaz se mostró a favor de la decisión del Poder Judicial de suspender temporalmente a Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por 24 meses, debido a presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente del Ministerio Público.

Al respecto, Ugaz mencionó que este fallo pretende poner un alto a situaciones como la de Benavides, quien es investigada por una presunta interferencia en un caso judicial contra su hermana Emma Benavides.

"Yo creo que el mensaje que está enviando esta decisión judicial es 'basta ya'. No podemos tener una fiscal de la Nación, una pretendida fiscal de la Nación, que está siendo investigada por haber separado a otra fiscal de su propia institución que estaba investigando a su hermana", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo que dice el comunicado es que existen elementos de alta sospecha para presumir que, si vuelve al cargo de fiscal de la Nación o fiscal suprema, va a interferir en investigaciones, como lo ha hecho en el pasado", agregó.

"Existen elementos de alta sospecha para presumir que, si Benavides vuelve al cargo de fiscal de la Nación, va a interferir en investigaciones", señaló Ugaz | Fuente: RPP

"Hemos visto a una Junta Nacional de Justicia absolutamente errática"

En otro momento, Ugaz se comentó el accionar de la Junta Nacional de Justicia, el cual consideró "errático", pues tomó una "decisión plagada de irregularidades" al disponer que Benavides regrese al cargo de fiscal de la Nación.

"Es un capítulo más en esta lamentable situación que no solamente se limita a la disputa por la posición de la señora Benavides en su cargo de fiscal de la Nación, sino que viene de más atrás, cuando el Congreso empezó este proceso de cooptación de instituciones y llegamos a la situación en la que se nombra una Junta Nacional de Justicia que observadores internacionales llegaron a la conclusión que había sido oscuro, falto de transparencia, no basada en la meritocracia. Hemos visto a una Junta Nacional de Justicia absolutamente errática, con una serie de deficiencias en la tramitación del caso y una falta de visibilidad", aseveró.

"Es una decisión plagada de irregularidades, porque como ha señalado el propio miembro de esa JNJ, Francisco Távara, esto ya estaba siendo judicializado. Era una votación que no correspondía. No había la famosa unanimidad en la que tanto se ha discutido. Ahora el Poder Judicial interviene creo para corregir un tema de fondo: no podemos acostumbrarnos a tener autoridades del más alto nivel que tengan cuestionamientos desde el día uno en el que son designados o ganan una elección para un cargo", finalizó.