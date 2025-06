Vocero del Ministerio: reposición de Patricia Benavides viola procedimiento y derechos de actual fiscal de la Nación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vocero principal del Ministerio Público, Víctor Cubas, se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, quien anunció que ha iniciado un “procedimiento de ejecución forzosa” a fin de hacer cumplir la resolución que repone a Patricia Benavides como fiscal suprema y de la Nación.

Al respecto, Cubas señaló en el programa Las cosas como son de RPP que dicho dictamen no puede ejecutarse porque la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, no puede darle posesión de cargo de fiscal de la Nación "a una persona que no es elegida por la Junta de Fiscales Supremos”.

Asimismo, indicó que al ser suspendida Patricia Benavides, el Ministerio Público designó un fiscal interino y posteriormente, siguiendo los procedimientos legales, se eligió a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

Ahora, la restitución de Benavides Vargas sin un nuevo proceso en la Junta de Fiscales Supremos, implicaría -según refiere- una vulneración a los derechos de Espinoza Valenzuela.

“La misma ley de procedimiento administrativo establece que una declaración de nulidad no puede afectar a terceros de buena fe y en este caso la señora fiscal de la Nación en ejercicio es afectada directamente porque está siendo despojada de su cargo para el que fue elegida por un procedimiento regular de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley orgánica del Ministerio Público”, señaló.

“Para reconocer los derechos supuestamente afectados de la señora Benavides se harán afectando los de una persona que no tiene intervención y que no ha contribuido a la afectación de esos derechos. En la práctica hay un perjuicio a los derechos de Delia Espinoza y eso está previsto en la ley y eso no ha tenido en cuenta la Junta Nacional de Justicia”, añadió.

Acciones legales en curso

El exfiscal supremo sostuvo, también, que el Ministerio Público ha solicitado en tres ocasiones el acta de la sesión de la JNJ, así como el registro fílmico correspondiente en el que se decidió la reposición en el cargo a Patricia Benavides. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta. Este silencio, afirmó, ha alimentado sospechas y generados retrasos en las acciones legales que viene realizando la Fiscalía.

Sobre la propuesta de conciliación entre Benavides y Espinosa, convocado por la JNJ, fue tajante al asegurar que “el nombramiento del fiscal de la Nación no se hace por conciliación”, sino a través del procedimiento constitucional y legal correspondiente.

Por último, el funcionario mencionó que la Fiscalía ha optado por presentar una acción de amparo y una medida cautelar para suspender la ejecución de la resolución de la JNJ.

“El Poder Judicial tiene una responsabilidad muy importante en aras de la vigencia del Estado de Derecho, pronunciarse lo más pronto posible para que esta situación termine”, apuntó.