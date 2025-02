Harvey Colchado dice que Mateo Castañeda le pidió que haga "un reglaje" al fiscal que tenía a cargo el caso Nicanor Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP), indicó que sostuvo dos reuniones con Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta Dina Boluarte, quien le prometió que sería ascendido a general a cambio de realizar un “reglaje” contra el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y “el fiscal adjunto supremo" de apellido Mendoza, quien estaba a cargo del caso del hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte.

“Él me dice que debo tener información personal o laboral del fiscal de la Nación y del fiscal adjunto supremo, o sea, quería perjudicarlos y a cambio de ello no me iban a pasar al retiro”, señaló en el programa Prueba de fuego de RPP.

“Pensando de que yo manejo personal, [quería que] les haga un seguimiento, un ‘reglaje’ para que le pueda evidenciar qué actividades realizaba el fiscal de la Nacional y al fiscal adjunto supremo”, agregó.

El coronel de la PNP en situación en retiro dijo, además, que dicho pedido tenía como fin descubrir algún hecho que comprometa a ambos fiscales, pues esa información sería utilizada -según mencionó- para perjudicarlos o destruirlos moralmente.

“Con ello se sacaba de encima al fiscal de la Nación y a su adjunto que venían investigándolo y ellos permanecerían con tranquilidad haciendo sus actividades”, agregó.

"Manejo información que vislumbraría el apoyo del actual gobierno para la fuga de Cerrón"

En otro momento, Harvey Colchado afirmó tener conocimiento de un supuesto apoyo del gobierno de Dina Boluarte en la fuga del prófugo ex gobernador regional Vladimir Cerrón, caso que viene siendo investigado. Sobre este tema, señaló que está a la espera de que se le notifique su citación a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

"Tengo conocimiento de algunas actividades -que por ahora no lo quiero mencionar- porque también manejo cierta información que vislumbraría el apoyo del actual Gobierno para la fuga de Cerrón", sostuvo.

Asimismo, se refirió a las recientes revelaciones sobre presuntas interferencias en los operativos para capturar a Vladimir Cerrón, como lo dicho por el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, quien señaló que la operación para localizar al prófugo ex gobernador regional se realizó por indicación de la presidenta Dina Boluarte.

Colchado evitó ahondar en esto porque, según dijo, "no lo he visto"; no obstante, insistió en que maneja información sobre este caso.

"Tengo una información, que cuando sea notificado al Congreso, lo voy a informar ", agregó en referencia a su próxima citación a la Comisión de Fiscalización.