Juan Burgos dijo que se comunicaron con él a nombre del ministro del Interior para agendar una "reunión privada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales "Ponerme de tú a tú con el ministro del Interior no va a significar nada", dijo Burgos

"Ponerme de tú a tú con el ministro del Interior no va a significar nada", dijo Burgos | Fuente: Andina

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, señaló que una persona se comunicó a nombre del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para agendar una "reunión privada en un lugar neutral".

El titular del grupo de trabajo parlamentario relató que una persona identificada como Roxana Medina intentó agendar una reunión extraoficial en favor de Santiváñez.

"En esta Presidencia de la Comisión de Fiscalización no va a haber conversaciones bajo la mesa. Se comunicó una persona que se identificó como Roxana Medina, que es o había sido coordinadora del Ministerio del Interior y que, a nombre del ministro del Interior, deseaba una reunión privada en un lugar neutral, a lo que yo me negué", dijo Burgos.

"(No me mostró credencial). Fue una llamada por teléfono. Ponerme de tú a tú con el ministro del Interior no va a significar nada. Lo que sí le voy a decir es que acá se garantiza la transparencia. Acá no se busca lo que el ministro del Interior diga o el capitán Izquierdo diga o el capitán Izquierdo diga. Yo no voy a tomar ninguna posición respecto de lo que diga. Tenemos que llegar a la verdad. Y la verdad se trasluce en el tiempo. Así que reuniones privadas con ministros o autoridades (no). Juan Burgos no blinda a nadie", aseveró.

"Ponerme de tú a tú con el ministro del Interior no va a significar nada", dijo Burgos | Fuente: RPP

Juan José Santiváñez: "Repruebo y rechazo la comunicación"

En respuesta, el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, envió un oficio al congresista Burgos en el que rechaza dicha comunicación y pide el número completo de la persona que se habría contactado con él a fin de realizar una denuncia penal.

"Repruebo y rechazo la comunicación y solicitud que me hace llegar y conocer, dejando claro que el suscrito no ha remitido ni ha solicitado cita alguna con usted, de manera directa o indirecta, y menos aun utilizando medios informales", se puede leer en el documento.

"Me sorprende y manifiesto mi malestar, por la forma cómo se me atribuye y asegura que he dispuesto que la persona referida en su documento, a quien no conozco, lo haya llamado a mi nombre, para concretar una reunión; aseveración que niego rotundamente", continúa.

"Solicito a usted se haga de conocimiento de mi despacho el número completo del celular de la referida persona a fin de presentar de manera inmediata la denuncia penal correspondiente y de esa manera se esclarezca este hecho", finaliza.