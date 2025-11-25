Tomás Gálvez niega obstrucción a la reincorporación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se pronunció sobre el proceso de reincorporación de la fiscal suspendida, Delia Espinoza, y negó que el Ministerio Público tenga alguna intención de impedir su retorno.

En ese sentido, señaló que la eventual reincorporación dependerá exclusivamente de las autoridades competentes.

“Seguramente que lo va a hacer. Esperemos cuál será la respuesta de la Junta, yo no puedo hablar por ella”, indicó Gálvez tras participar en la sustentación del proyecto de ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026.

Asimismo, afirmó que, de concretarse la decisión por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o de una instancia judicial, el Ministerio Público acatará lo dispuesto.

“De grado o fuerza no, pues. Pero si viene con la autorización correspondiente de la Junta, del juzgado o de la autoridad competente, le damos la bienvenida, como siempre lo he dicho”, mencionó.

El actual titular del Ministerio Público reiteró que respetará el resultado del procedimiento en curso. “Eso lo va a decidir la autoridad. Si se la reincorpora, yo le daré la bienvenida; y si no, continuaremos trabajando”, sostuvo.

“Eso lo va a decidir la autoridad, si la reincorporan yo le daré la bienvenida; y si no, continuaremos trabajando”, manifestó.

Finalmente, Tomás Gálvez rechazó que la Fiscalía esté obstaculizando el proceso.

“No, en absoluto. Por lo menos de parte del Ministerio Público, no”, expresó.

Delia Espinoza acude a la Corte Superior de Justicia

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, se presentó esta mañana a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para pedir mayor celeridad en el trámite administrativo que le permita hacer efectiva su inmediata reposición en el cargo de titular del Ministerio Público.

Esta diligencia se produjo luego de que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso, declarara fundada en parte su demanda de amparo y ordenara a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponerla en el máximo cargo del Ministerio Público en un plazo de 48 horas.

A su salida de la sede judicial, Espinoza detalló que sostuvo una reunión para constatar cuáles son los motivos por los que aún no se ha cursado la notificación oficial a las partes involucradas.

“Hemos venido a conversar con el juez para ver el trámite de la ejecución de la sentencia. El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo”, señaló la magistrada.

Espinoza busca que se cumpla el mandato judicial que anula la decisión previa de la JNJ que la había apartado del cargo. Según la defensa de la fiscal, la sentencia es de ejecución inmediata, por lo que la demora en el trámite de los oficios estaría dilatando su retorno al frente del Ministerio Público.