Abogado de suspendida jueza María Vidal negó que su clienta haya tratado de regresar a su puesto con una cautelar "fraudulenta"

Julio Rodríguez, abogado de la suspendida presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, negó que su patrocinada haya intentado retornar al puesto a través de una medida cautelar “fraudulenta”, a fin de revertir también la suspensión de seis meses que le impuso la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial tras ser vinculada con el caso ‘Chibolín’.

¿De qué trata el caso? De acuerdo con La República, entre el lunes 14 y martes 15 de octubre, se habría producido un “ruleteo” de la demanda de amparo presentada por Elías Silva, también abogado de Vidal, en el que se cuestiona la suspensión dictada por la ANC. El objetivo sería que la demanda llegara a manos de la jueza Cinthia Paúcar Boza, nombrada en el pasado por Vidal La Rosa.

Según el medio en mención, el 16 de octubre, el letrado Silva se acercó al despacho de Paúcar a exigirle celeridad en el trámite de la demanda, que puede tardar semanas o meses. Sin embargo, en este caso “todo fue rápido”, cita la publicación.

Al día siguiente, la magistrada Paúcar Boza admitió a trámite la demanda de amparo presentada por La Rosa contra la ANC del Poder Judicial y el procurador público del Poder Judicial. Así, programó una audiencia para el 15 de enero de 2025, a partir de las 11:00 a.m., para citar a las partes involucradas y resolver el fondo del asunto.

La resolución se subió al sistema a las 2:52 p.m. y, al poco tiempo, el abogado Silva habría regresado al Cuarto Juzgado Constitucional con el pedido de la medida cautelar urgente.

La República cita a fuentes que le informaron que la magistrada se habría encerrado en su despacho a preparar la resolución de medida cautelar, pero, pasadas las 6:00 p.m., intentó sin éxito que los especialistas judiciales firmaran el documento. Y al ver que nadie la apoyaba, siempre según estas fuentes, la jueza habría procedido a subir la medida cautelar al sistema.

No obstante, la Autoridad Nacional de Control evitó la notificación final.

Abogado Julio Rodríguez califica de “falaz” a esta versión

Al respecto, el abogado Julio Rodríguez dijo esta mañana en RPP que esta versión es “absolutamente falaz” y también dijo que no es ilegal que un letrado acuda a un determinado despacho para exigir un pronunciamiento urgente.

“Es falso; o sea, el sistema que tiene el Poder Judicial, para toda área penal, civil, laboral, etc., ingresan a una mesa de parte virtual y esa dirige a dónde va el caso y tiene un programa que lo va dirigiendo de acuerdo con la cantidad de carga que tiene. Es un programa donde no puede haber nadie que meta la mano para dirigir algo, esto no es posible”, alegó en Ampliación de Noticias.

“Si el abogado sabe que la causa está en determinado despacho y existe una necesidad de urgencia de un pronunciamiento; que el abogado vaya a hacer la labor de defensa frente a un juzgado, es lo que le corresponde y no es ilegal”, agregó.





Rodríguez, quien en el pasado ejerció brevemente la defensa legal de Andrés Hurtado, también negó que sea ilegal que una medida de amparo se resuelva con prontitud.

“Un amparo tiene una naturaleza excepcional, es una medida de tutela de derechos fundamentales que, si dejo que pase el tiempo, deviene en innecesaria”, alegó.

Asimismo, Julio Rodríguez reiteró que “no hubo favorecimientos” y dijo que hay “intereses oscuros” para evitar que su patrocinada recupere el cargo.

“Lo que ha habido son comportamientos oscuros de parte del Poder Judicial en contra de ella, de los que está gestionando la Corte Superior de Lima. El piso donde estaba la jueza resolviendo se le apagó la luz, él único piso que no tenía luz era ese, para no permitir que colgase la resolución”, finiquitó.

Cabe precisar que la magistrada María Vidal La Rosa Sánchez ha sido vinculada al conductor de televisión Andrés Hurtado por la presunta organización de una fiesta por el Día del Juez y la Jueza en 2023.