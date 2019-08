Keiko Fujimori | Fuente: Andina

Un voto en discordia en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia postergó este viernes la decisión sobre el recurso de casación presentada por la defensa de Keiko Fujimori. Este recurso buscaba revisar si la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular respeta el ordenamiento jurídico.

El juez Hugo Príncipe informó esta mañana que se produjo un "voto en discordia". Esto luego que dos magistrados votaron por declarar infundado el recurso de la lideresa de Fuerza Popular y otros tres votaron para aceptar en parte el pedido, reduciendo de 36 a 18 meses su prisión preventiva. Pero, ¿cuál es el escenario siguiente?

1. Designar juez para voto dirimente



Según el Artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las Salas de la Corte Suprema, "cuatro votos conformes hacen resolución". De acuerdo al abogado especialista en derecho procesal penal, Wilber Medina el caso de Keiko Fujimori hace necesario llamar a un sexto vocal que será el voto dirimente.

"¿Qué dice la Ley Orgánica? Que se llama al menos antiguo de la sala siguiente, vale decir de la Sala Transitoria, hay que llamar al quinto vocal que sería el de menor antiguedad", indicó a RPP Noticias en referencia al Artículo 146.

Wilber Medina precisó que ley establece que este vocal completa y dirime las causas del anterior y viceversa, cuando ocurre en la Sala Transitoria también se llama de la Sala Permanente.

2. Se convoca a audiencia

El relator de la Sala Penal Permantente tendrá que observar si el sexto vocal tiene algún impedimento para realizar o no su voto dirimente. "Ese otro señor cuando lo llamen y designen tiene que convocar a audiencia, vista la causa", sostuvo Wilber Medina.

De acuerdo al abogado penalista Julio César Espinoza, el voto dirimente implica una nueva audiencia donde las partes involucradas, la defensa legal de Keiko Fujimori y la Fiscalía, acuden para debatir sus argumentos y esperarán una decisión.

"Vamos a ser convocados nuevamente para exponer ante un magistrado nuestros argumentos y sustentar las razones por las cuales nosotros consideramos que Keiko Fujimori deba recuperar su libertad". Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori.



3. Posibles escenarios

El abogado Julio Espinoza precisó que si el juez, que será llamado para el voto dirimente, se inclina en favor de la posición mayoritaria de declarar fundado en parte el recurso de casación, entonces ya habría sentencia con cuatro votos. Es decir se reduciría de 36 a 18 meses la prisión de Keiko Fujimori.

"Pero ninguna de las dos posiciones que ya se han planteado sobre la mesa le dan la libertad a la señora", resaltó el letrado.

Sin embargo, para el abogado Wilber Medina se podrían presentar tres posiciones sobre el recurso de casación de Keiko Fujimori con el voto dirimente: Dos que votan por declarar infundado completamente el recurso, tres por declarar fundado en parte y uno por declarar fundado completo.

"El sexto que lo va a llamar puede decir incluso, sin ninguna motivación adicional 'me adhiero a la votación de los tres, me adhiero a la votación de los dos o hace una motivación propia y pone otro sentido y no hace mayoría", dijo.

4. Plazo para una decisión

Con el voto dirimente la Sala Penal Permanente podrá emitir su decisión sobre el recurso de casación presentado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Tratándose de cuatro personas privadas de su libertad y un caso con tanta complejidad debería verse en no más de dos semanas en que se designe primero quién es el juez", sostuvo por su parte el abogado Julio Espinoza en referencia a la casación de Keiko Fujimori y la de Jaime Yoshiyama Tanaka, Luis Alberto Mejía Lecca y Pier Figari Mendoza.

Para el abogado Wilber Medina el vocal dirimente puede tomarse 15 días para emitir su voto con una prórroga de 15 días más.

"Ese trámite por lo menos va a demorar como mínimo tres semanas y un mes. Esperemos por la trascendencia que sea lo antes posible, pero yo le digo por los plazos que se manejan en el Poder Judicial", manifestó sobre la designación del sexto vocal hasta la decisión final.

"Confiamos que hoy día se resuelve el problema. De lo contrario, estamos seguros que el Tribunal Constitucional le va a dar la razón a Keiko Fujimori". Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular.



¿Tribunal Constitucional es una salida?

Luego que se deslizó la posibilidad de llevar el caso de Keiko Fujimori ante el Tribunal Constitucional, el abogado Wilber Medina recordó que existe un antecedente en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

"Ellos habían interpuesto dos recursos. Un habeas corpus se interpuso en Piura y otro en Lima, y los dos aun estaban en la Corte Suprema pendientes de ser resueltos. El Tribunal a partir del fundamento décimo analiza y dice '¿tengo que esperar que la Corte Suprema resuelva este recurso de casación o yo tutelando un derecho fundamental puedo resolver? Y concluye el Tribunal, que en efecto no era necesario que se resuelva y además dice 'en tanto duró el trámite en el Tribunal la Suprema había rechazado ambos recursos', por lo tanto se avocaron", dijo.