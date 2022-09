Según tesis de la Fiscalía, Lilia Paredes sería una presunta miembro de una organización criminal | Fuente: Andina

El Poder Judicial suspendió la audiencia de pedido de impedimento de salida del país en contra de la primera dama, Lilia Paredes, la cual estaba prevista para este lunes 5 de septiembre a partir de las 8.30 a. m. Así lo confirmó Benji Espinoza, abogado de la pareja presidencial, quien agregó que su clienta tiene toda la disposición de colaborar con la justicia y estaba a la espera de la decisión del juez Raúl Justiniano.

"Acaban de comunicarlos que se ha suspendido la audiencia que estaba programada para hoy para resolver el impedimento de salida y comparecencia con restricciones de la primera dama. Tiene toda la disposición mi cliente de colaborar, poder aportar información relevante y, sobre todo, dejar que el juez resuelva finalmente si es que la Fiscalía tiene razón o no", dijo a la prensa.

Benji Espinoza llegó hasta la sede del Poder Judicial y confirmó la suspensión de la audiencia. Asimismo, indicó que no se le ha informado ni los motivos ni la fecha de reprogramación de la sesión.

"No (nos han dado fecha de reprogramación). Van a notificarnos a través de la casilla electrónica cuál va a ser la nueva fecha. Me voy ahora a la Fiscalía de la Nación para la diligencia del presidente. No sabemos (a qué se debe la suspensión) porque no nos han notificado las razones. La primera dama tenía toda la disposición para asistir", manifestó.

Todavía no entrega pasaporte

El último 29 de agosto, Espinoza dijo que decisión sobre si la primera dama entregaría su pasaporte a la Fiscalía estaba todavía en evaluación.

"Continúa en evaluación (la entrega del pasaporte), pero lo importante es establecer que de cara a la audiencia el 5 de septiembre se va a definir finalmente cuál va a ser la posición. Existe una muy buena voluntad, un absoluta disposición de parte de doña Lilia Paredes para poder entregar el pasaporte. Pero también le he dicho que debe hacerse sobre la base del respeto a la norma. Hay que ver si el requerimiento de la Fiscalía cumple o no con todos los elementos de la ley. Por eso sigue en evaluación", dijo a la prensa.

No obstante, fuente de RPP aseguran que Paredes no estaba dispuesta a entregar sus documentos.

Benji Espinoza confirmó que audiencia fue suspendida | Fuente: RPP