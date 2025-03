Luz Pacheco sobre supuesto seguimiento del Ministerio Público a miembros del TC: "Queremos dejar el tema ahí"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), en declaraciones a la prensa brindadas este viernes, se pronunció respecto a su acusación de un supuesto seguimiento de parte de la Fiscalía a los magistrados de su institución.

Ello luego de que el pasado 19 de marzo, en entrevista con RPP, Pacheco Zerga alertó que, de acuerdo con la versión “de una fuente confiable”, la Fiscalía habría ordenado el seguimiento de los siete magistrados de este órgano supremo como parte de una investigación por tráfico de influencia contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez.

“Me ha llegado el dato que la Fiscalía ha ordenado un seguimiento de los siete magistrados por razón de este posible tráfico de influencias. Yo de verdad conozco muy poco a la fiscal de la Nación, la he visto en algunas oportunidades protocolares, me parece una persona ponderada y de fácil conversación en el sentido de que yo creo que ella tendría que aclarar si esto es verdad o no”, sostuvo Pacheco en el programa Las cosas como son.

A ello, agregó que espera dialogar lo más pronto posible con la titular del Ministerio Público a fin de esclarecer este tema.

No obstante, la presidenta del TC dijo que los magistrados preferían "dejar el tema ahí" y que no había llegado a reunirse con la fiscal de la nación Delia Espinoza. No obstante, indicó que, de encontrar algo que configure un delito, haría la denuncia ante la opinión pública.

"Comprobar que hay un seguimiento no es cosa de la noche a la mañana, pero sí hay fuentes que nos han informado esto, más de una. Sin embargo, yo hubiese preferido que la fiscal nos respondiera claramente para ver si a lo mejor eran otras personas y no por orden de ella, pero lamentablemente ella no ha querido tener ya una conversación en sentido de considerar que ha sido una acusación sin ningún tipo de fundamento, lo cual tampoco es verdad", indicó.

"Pero, en fin, yo, al igual que los demás magistrados, queremos dejar el tema ahí, porque hay tantos problemas en el país que no podemos detenernos en esto. Más bien ya si nosotros encontramos algo que realmente constituya un delito pues sí tendremos que decírselo a la opinión pública", resaltó.

Alianzas electorales "nos haría mucho bien al país"

Por otro lado, la titular del TC manifestó su preferencia de que, en los próximos comicios generales, se constituyan alianzas electorales como alternativa a la gran cantidad de partidos políticos habilitados para participar.

"Creo que hasta el mes de agosto se van a permitir las alianzas, nos haría mucho bien al país que, en vez de que presenten 40 o 41 partidos, podamos elegir entre máximo 6, 7. Ojalá. Pero también creo que ya uno puede tomarle la medida a ciertos partidos para no dar el voto a aquellos que no respondan realmente a los intereses ciudadanos", puntualizó.