Magistrado Gutiérrez Ticse confirmó reunión entre presidente del TC y fiscal Marco Huamán

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, confirmó este jueves que el titular del máximo intérprete de la Constitución, Francisco Morales, se reunió con el fiscal Marco Huamán. Ello luego de que se difundiera la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que mencionó una posible coordinación entre ambos para favorecer a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP, el magistrado señaló que esta reunión se dio en el despacho de Francisco Morales dentro de la sede del Tribunal Constitucional, algo que consideró normal, pues a su criterio los magistrados de dicho órgano deben reunirse con los justiciables.

“Entiendo que es la visita que le ha hecho a su despacho en el Tribunal Constitucional. Yo, en lo que respecta a mí recibo a 30 personas, por lo menos cada semana y está registrado, también las personas que ingresan a mi despacho. Evidentemente, recibo a personas que no son del agrado de la mayoría de los peruanos, pero son justiciables”, dijo.

“Yo no he hablado con el doctor Morales al respecto, porque él está de licencia, pero entiendo de lo que he leído de la información, que la visita se ha registrado dentro del Tribunal Constitucional”, añadió.

Rechazó supuesta presión

Sin embargo, dijo que no se podría afirmar o negar si es que en dicho encuentro se realizó una coordinación para beneficiar a Patricia Benavides. “Es un tema bastante difícil de poder determinar”, sostuvo.

Indicó también que le sorprendía dicha declaración, pues, si bien Morales es presidente del TC, este colegiado es integrado por siete magistrados, quienes son los que toman las decisiones en las demandas que se le presentan. En esa línea, dijo no creer que alguno de los otros magistrados saliera a decir que recibió presiones de Morales.

“Me sorprende una cosa, porque el magistrado Morales es uno de un colegiado de siete y somos siete magistrados los que tomamos las decisiones de manera colegiada. No creo que ninguno de los siete vaya a decir que el magistrado Morales lo ha presionado o le ha indicado cómo votar”, señaló.

Testimonio de aspirante a colaborador

De acuerdo con el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz difundido en diversos medios, el fiscal Marco Huamán deseaba abogar para que el Tribunal Constitucional falle a favor de la suspendida fiscal suprema, Patricia Benavides, en la demanda competencial que planteó el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Al respecto, el magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa, anunció horas antes en Las cosas como son de RPP, que el colegiado resolvió con “imparcialidad e independencia” declarar infundada la demanda competencial del Ministerio Público contra la JNJ por una presunta vulneración a sus funciones constitucionales.

“La demanda que interpuso el Ministerio Público hace algunos meses contra la JNJ respecto a los llamados actos de administración interna del Ministerio Público para ejercer control disciplinario, es decir, investigar y sancionar, de ser el caso, hasta con la destitución a fiscales ha sido resuelta y ha sido declarada infundada”, dijo.