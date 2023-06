Martha Moyano cuestiona al sistema de justicia: "Se está mostrando un acoso político contra Keiko Fujimori"

Judiciales Martha Moyano indicó que hay un "doble rasero" en la aplicación de justicia contra la presidenta de su Partido

La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, se pronunció respecto a la decisión del Poder Judicial de dictar 36 meses de impedimento de salida del país contra la lideresa de su partido, Keiko Fujimori.

Como se sabe, el último miércoles, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Nacional dispuso dicha medida restrictiva contra la lideresa de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos en el denominado caso Cócteles.

"Hay una persecusión política contra Keiko Fujimori"

Al respecto, la congresista cuestionó la imparcialidad del sistema de justicia nacional, al indicar que hay una "obsesión" contra Keiko Fujimori.

"Aquí lo que se está mostrando es que hay acoso político y persecución política. Hay una obsesión contra Keiko Fujimori y eso es lo que se está evidenciando. Se le ha querido aplicar una norma inexistente no solo a ella sino a Fuerza Popular", indicó.

"A ella le han impedido la salida de Lima, para ir a Cañete tenía que pedir permiso. Y ella todas las diligencias las ha cumplido a cabalidad y lo va a seguir haciendo, pero me parece una injusticia solo contra ella", agregó.

En ese sentido, consideró que no se está actuando con igualdad ante la ley en el caso de la lideresa de su partido a diferencia de otros personajes políticos que llevan procesos en su contra.

"A Susana Villarán, a quien también deberían hacerle el debido proceso e invocar justicia, no se le ha impedido nada, está en su casa. Aquí lo que se está midiendo es simplemente que se trata de Keiko Fujimori y hay que aplicarle todo lo que no se debería aplicar a nadie que está en un proceso", resaltó.

No obstante, consideró que no se debe "comparar jamás" el caso de Keiko Fujimori con el de los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala o Susana Villarán porque ellos "sí han sido gobierno".

"No pueden comparar el tratamiento que le hacen a Ollanta Humala, a Alejandro Toledo, con Keiko. No se puede comparar porque ellos sí han sido Gobierno (...) ellos sí han tenido que tener exigencia de arraigo, ellos han manejado dinero del Estado, incluyendo la señora Villarán que ha sido alcaldesa", sostuvo.

"No puede haber comparación jamás (...) A (Fujimori) se le está investigando por ser presidenta de un partido, no por otra cosa. No por ser Gobierno, no por manejar recursos del Estado. Hay que hacer esa diferencia y se debe hacer cuando se va a aplicar la justicia, entre comillas, porque siento que no se está aplicando", añadió.

Por otro lado, cuestionó la actuación del fiscal José Domingo Pérez en el proceso contra la lideresa de Fuerza Popular, acusada de lavado de activos para ocultar aportes de la empresa Odebrecht destinados a financiar su campaña presidencial del 2011.

"Al fiscal José Domingo Pérez le han devuelto la tarea porque la ha hecho mal, le han devuelto 10 veces la acusación presentada contra Keiko Fujimori. Es decir, el juez le ha dicho que haga bien su tarea y se la ha devuelto. Ni en el colegio te devuelven una tarea 10 veces", indicó Moyano.

Fuerza Popular denuncia "abuso" contra Keiko Fujimori

Por su parte, el partido Fuerza Popular emitió hoy, viernes, un comunicado denunciando "persecución y abuso" contra la lideresa de dicha organización política.

"Las autoridades judiciales han decidido seguir procesándola por temas de aportes de campaña que todos ya sabemos no eran ilícitos antes del 2019. Además, han dictado una orden de impedimento de salida del país en su contra", señala el documento.

Además, también cuestionaron la imparcialidad del sistema de justicia.

"Con quienes han sido gobierno y manejado presupuesto y contra quien sí existen pruebas, la justicia no ha dictado ninguna medida tan dura como con Keiko Fujimori. Resulta indignante ver cómo la doble moral y la persecución contra el fujimorismo no se detiene", resaltaron.