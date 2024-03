"Absolutamente falso": Martín Vizcarra rechaza hipotésis de organización criminal tras allanamiento a su vivienda

Judiciales "Absolutamente falso", dice Martín Vizcarra sobre hispotésis fiscal tras allanamiento de su vivienda

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo dijo que es "absolutamente falso" que sea el líder de una presunta organización criminal implicado en contrataciones estatales irregulares como sospecha el Ministerio Público, que lo investiga por el caso 'Los Intocables de la corrupción'.

Tras el allanamiento de su vivienda en San Isidro, diligencia fiscal que se desarrolló por más de 9 horas, el expresidente rechazó ante la prensa la referida imputación y ratificó unas declaraciones previas de su abogado, Fernando Ugaz, sobre su disposición a colaborar con las investigaciones.

Vizcarra Cornejo también se refirió a incidentes en el inicio del operativo de allanamiento e incautación de bienes y documentos en su contra, luego de que se generara una controversia en redes sociales por, supuestamente, haber estado prevenido de la llegada de los representantes del Ministerio Público al aparecer en las fotos del operativo vestido con una camisa en un horario de madrugada. .

"Como han visto (en las redes) he estado así como estoy, con camisa y mi buzo de ejercicio. Cuando tocan la puerta y el timbre de manera fuerte, precipitada a las 3:20 de la mañana, yo me despierto, no sé qué pasa y, obviamente, salgo de inmediato con mi polo que ya se ha hecho famoso de Micky Mouse. Sin embargo, salgo, ingreso a mi dormitorio con el fiscal que está viendo y le digo me permite cambiarme mi polo, me pongo la camisa y se hace la diligencia", explicó.

"Porque dijeron, como lo encontraron con camisa... felizmente la propia fiscalía ha puesto (el video) donde estoy con los pelos parados saliendo para abrir la puerta", agregó.

En la mañana de este lunes, durante el allanamiento, Vizcarra aseguró en su cuenta en X (ex Twitter) que el mismo había solicitado la diligencia fiscal, pero minutos después el Ministerio Público afirmó que dicho operativo se realizó por solicitud fiscal y autorización judicial.

Fiscalía allanó casa de Martín Vizcarra en San Isidro

"Que la fiscalía verifique lo que ha incautado"

Fernando Ugaz, abogado del exmandatario, dijo a la prensa que el allanamiento se llevó a cabio "con absoluta normalidad" y con todas las facilidades para los fiscales.

En ese sentido, señaló que no es posible que se disponga un pedido de prisión preventiva contra su defendido, pues esta figura se plantea cuando "existe entorpecimiento de la actividad probatoria, una situación de fuga".

"Nosotros aquí estamos, hemos abierto las puertas para que ingrese la fiscalía y revise todo lo que tiene que revisar [...] (queremos) colaborar con la justicia, aportar para el esclarecimiento de los hechos y tenemos la paciencia para que la fiscalía verifique lo que a incautado", manifestó.

Ugaz indicó que los fiscales incautaron teléfonos celulares, "laptops de la familia y algunos otros documentos", entre ellos algunos referidos a otras investigaciones, como las "que tienen que ver con las vacunas" contra la COVID-19.

"Va a ser material de peritaje"

Previamente, el fiscal Luis Germaná Mata, quien estuvo a cargo de la diligencia de allanamiento, dijo a la prensa que durante el operativo se encontró "lo que es propio de una diligencia de allanamiento".

"El juez nos ha autorizado a incautar documentos y tenemos documentos y nos ha autorizado incautar material de teléfonos, laptops, celulares, memorias, eso va a ser materia de peritaje", dijo.

El fiscal Germaná coincidió con la versión de Vizcarra sobre los hechos al iniciar el allanamiento, sobre la vestimenta con la que los recibió el expresidente y su posterior cambio de atuendo con anuencia de los fiscales.

De a acuerdo a la Fiscalía, a Vizcarra se le investiga por ser presunto autor del delito de organización criminal e instigador del delito de colusión, mientras que a Trujillo por su condición de presunto autor de los delitos de organización criminal y colusión.

La Fiscalía de la Nación inició la madrugada de este lunes un operativo simultáneo en las viviendas del expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Transportes, Edmer Trujillo, en las ciudades de Lima y Moquegua.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público informó que las diligencias contra ambos imputados las realiza el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en domicilios ubicados en los distritos de San Isidro y Surquillo en Lima, y en la provincia de Mariscal Nieto en Moquegua.

Los hechos en los que ambos están implicados están referidos "a contrataciones que se habrían realizado en Provías Descentralizado, por las obras de Tintay, Pampas, Samegua, entre otras".

Caso 'Los intocables de la corrupción'

El expresidente Vizcarra se encuentra implicado en el caso 'Los Intocables de la Corrupción', una organización criminal presuntamente encabezada por él y que operaba en Provias Descentralizado durante su mandato como presidente de la República, entre marzo del 2018 y noviembre del 2020, no descartándose "su continuidad de operación".

El Ministerio Público ha presentado pruebas que incluyen el testimonio de uno de los investigados, quien afirma haber entregado maletines deportivos en el Palacio de Gobierno, y que Karem Roca, exsecretaria de confianza del entonces presidente, encontró fajos de dinero al revisar uno de estos maletines.

Por este caso ya se dictó 36 meses de prisión preventiva contra los exfuncionarios de Provías Descentralizado, Carlos Revilla y Alcides Villafuerte. Ambos fueron detenidos el pasado 30 de enero

Carlos Revilla se desempeñó como subgerente de obras de Martín Vizcarra, cuando era presidente regional de Moquegua. Según la investigación, cuando Vizcarra fue vicepresidente de la república, solicitó que Revilla fuera nombrado asesor del gabinete de asesores del MTC. Luego, al asumir la presidencia de la República, habría intercedido para que el investigado asuma como director ejecutivo de Provías Descentralizado.

