César Nakazaki estimó que es “evidente” el inicio de un proceso penal contra Vizcarra por caso ‘Los Intocables de la Corrupción’

El abogado penalista César Nakazaki se refirió al allanamiento e incautación por parte del Ministerio Público en las viviendas del expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Transportes Edmer Trujillo, y precisó que el inicio de un proceso penal es inminente en el caso 'Los Intocables de la Corrupción'. No obstante, puntualizó que primero se le debe levantar el antejuicio en el Congreso.

"(Ante) la prisión preventiva que se logró hace algunas semanas contra ejecutivos de Provías, es evidente que ahora el caso se consolida mucho más para el expresidente Vizcarra y las personas que son sujeto de allanamiento. Lo que viene por delante es un proceso penal, que es el único escenario donde se puede hacer un requerimiento de prisión preventiva. Pero en el caso del expresidente Vizcarra, como goza de inmunidad y antejuicio, todavía falta que se realice el procedimiento en el Congreso", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Siempre es posible encontrar algo en los allanamientos, pero coincido con quienes opinan que es bastante tardía esta diligencia, porque sería muy torpe que, siendo evidente desde hace varios meses caen funcionarios de Proinversión, no debe haber mucho que esperar de los allanamientos. Pero los testimonios de colaboradores eficaces y testigos elegidos nos pone frente a un caso que debería pasar a proceso penal", aseveró.

"Para abrir un proceso penal no me queda ninguna duda. Ya con la información que se puede advertir en el auto de allanamiento, un proceso penal es evidente. Si no tuviéramos que pasar por el tránsito del antejuicio, sería inminente en las próximas semanas un proceso penal", agregó.

Solicitud de allanamiento de Martín Vizcarra "es solamente gesto, es simbólico"

En otro momento, Nakazaki dijo que la carta notarial publicada por Vizcarra en la que solicitaba el allanamiento a sus viviendas y el levantamiento de los secretos bancario y comunicaciones, es únicamente un gesto como parte de una defensa preventiva ante un eventual pedido de prisión preventiva.

"Ahí lo que se ejecuta es una defensa preventiva frente a la contingencia de un requerimiento de prisión preventiva. Cuando uno analiza el caso como abogado y ve por delante la probabilidad de una prisión preventiva, la manera de tratar de neutralizar la prisión preventiva es con una conducta procesal impecable, que por cierto hay que reconocer que le dio resultados positivos al expresidente Vizcarra con el caso de corrupción por el Gobierno Regional de Moquegua. Él ya tiene un proceso penal abierto, fuerte. Sin embargo, así está con comparecencia", mencionó.

"Es solamente gesto. Es simbólico. Porque el allanamiento es una orden judicial que se da por requerimiento del Ministerio Público", finalizó.