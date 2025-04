Máximo Ramírez: Los fiscales confundieron su rol y se creían policías, pero ellos no saben investigar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"El Nuevo Código Procesal Penal señala que es el fiscal quien debe dirigir la investigación", dijo Ramírez | Fuente: RPP

El general Máximo Ramírez, director general de la Defensoría de la Policía, señaló que con el Nuevo Código Procesal Penal la Fiscalía "confundió" su rol y pretendió ejercer como "investigador directo". No obstante, indicó que dicha institución "no sabe investigar" y que esa labor le corresponde a la PNP.

"Este enfriamiento entre las relaciones entre la Fiscalía y la Policía se viene a dar a raíz de la ejecución del Nuevo Código Procesal Penal, que trajo a confusión y fue más allá de lo que señala la Constitución. Porque la Constitución le da a la Policía la facultad de investigar: es el investigador del delito", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Sin embargo, en el Nuevo Código Procesal Penal señala que es el fiscal quien debe dirigir la investigación. Claro, debe dirigir la investigación jurídicamente. Porque el fiscal no va a dirigir una investigación en un operativo policial, que solo hace la Policía, detiene a los delincuentes, obtiene todos los elementos para poder sustentar una buena denuncia fiscal. Pero los fiscales confundieron su rol de directores de la investigación jurídica a investigadores directos. Y se creían policías, porque ellos no saben investigar", agregó.

"Porque no me gustó la intervención policial, no voy a liberar a 16 personas"

Más adelante, Ramírez precisó que para luchar contra la criminalidad la Policía y la Fiscalía deben trabajar en conjunto. No obstante, enfatizó en que no se puede liberar a presuntos delincuentes porque no se estuvo de acuerdo con la intervención.

"Acá no se trata de pelear entre policías y fiscales. Se trata de hacer un trabajo coordinado y que ellos acepten las leyes que existen para trabajar. Acá no debe ganar ni el fiscal, ni el juez, ni el policía, sino el ciudadano a pie, que tiene que ver que realmente avance el tema de capturar delincuentes y que vayan a la cárcel como corresponde. Yo no puedo liberarlos. Porque no me gustó la intervención policial, no voy a liberar a 16 personas sabiendo que hay arma". finalizó.