PNP denunciará a la fiscal que liberó a detenidos, pero ella dice que Policía no acreditó pruebas: las posturas de ambos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional del Perú (PNP) respondió a las explicaciones que dio la fiscal Jessica Gomero, magistrada de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, respecto a la liberación de 16 personas que fueron detenidas en un operativo realizado el último miércoles, en el distrito limeño de Ate.

Como se sabe, el pasado fin de semana, tanto el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén como el Ministerio Público protagonizaron una polémica a través de la red social X por ese caso. El primero criticó el actuar de la Fiscalía al señalar como una "ineficiencia" dicha liberación, mientras que la entidad persecutora del delito indicó que los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, ya que la PNP presentó elementos "insuficientes para sustentar una acusación".

Al respecto, el coronel PNP Henry Chingay, jefe de la División Policial Este 2, en diálogo con RPP, dio detalles de la intervención y señaló que los detenidos fueron liberados en 48 horas.

"La PNP, el día 23 de abril, en horas en la madrugada, realiza una intervención a un domicilio en Ate Vitarte, en donde luego de hacer un registro minucioso, con toda la información que se tenía, se encuentra un arma de fuego, se encuentran sustancias prohibidas, marihuana, se encuentra una cacerina de un AKM, se encuentra munición y se encuentra una sustancia, al parecer pólvora. Se logra a intervenir a 21 personas y quedan detenidas 16 personas, se detiene a 16 personas. Poco antes de las 48 horas, estas personas varían su situación legal de detenidos a citados, es decir, salen en libertad", sostuvo.

PNP denunciará a fiscal Gomero ante órgano de control del Ministerio Público

Por su parte, el general PNP Máximo Ramírez, director general de la Defensoría de la Policía, anunció que presentará una denuncia contra la fiscal Gomero Palomino ante el órgano de control del Ministerio Público pues, a su parecer, no habría actuado conforme a sus funciones.

"Nosotros, como Defensoría del Policía, inmediatamente vamos a proceder a denunciar a esta fiscal, a la Dra. Jessica Gomero Palomino, porque ella, argumentando hechos fútiles -como decir de que no se tenían las pericias, que faltaban otros elementos, que no se le entregó los instrumentos encontrados en el domicilio- trata de justificar su mal accionar", indicó.

En esa línea, señaló que la magistrada tenía la "obligación" de pedir la detención preliminar de los detenidos al juez competente, porque ya se restituyó dicha figura. Por ello, consideró que Gomero Palomino "incurrió en falta muy grave".

"¿Qué es lo que pasa? Se pedía mucho de que se restituya a la ley que devuelve la detención preliminar. La detención preliminar fue devuelta con la Ley N° 32255. O sea, ella podía pedir la detención preliminar para obtener los resultados de la absorción atómica. ¿Por qué? Porque se encontró un arma y tenía que saberse qué personas habían disparado con esa arma, porque esa arma se encontró, pero no se sabía quién. Entonces, tenía que esperar los resultados. Había droga, también la droga hay que esperar los resultados: la calidad, la cantidad de la droga", aseveró.

"Ella tiene el instrumento, que es justamente la ley que le restituye la detención preliminar, y pedir un plazo ampliatorio. ¿Pero qué hizo ella? No, pues; su mal accionar, el facilismo, hizo a ella decir ‘bueno, ya no trabajo más, les doy la libertad y ahora les doy en calidad de citados’. Entonces, ella incurrió en falta muy grave que viola la Ley N° 32182, la ley de la carrera fiscal. ¿Y qué señala? Que cuando la Policía detienen en flagrancia, ella tiene, de forma obligatoria, que pedir la detención preliminar para que el juez le conceda esta medida", agregó.

¡Cae banda de extranjeros en búnker!

📍#Ate



En un operativo, la @PoliciaPeru intervino un búnker y detuvo a 21 venezolanos de la banda Los Gatilleros de Ache, dedicada al proxenetismo y venta de drogas. Durante la acción policial se incautó un arma de fuego, municiones y drogas. pic.twitter.com/wUmP0TUMF5 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 23, 2025

Además, sostuvo que no se requería presencia fiscal en el operativo porque la Policía estaba actuando en flagrancia, en el marco de un estado de emergencia. En ese sentido, dijo que la fiscal está apelando a un "pretexto absurdo" y está "desubicada".

"Estamos en estado de emergencia y en un hecho de flagrancia no se requiere miembros del Ministerio Público. Entonces, imagínese para qué tengo el estado de emergencia si no voy a poder ingresar a un domicilio donde se tenía información, por Inteligencia, que en ese lugar se vendía droga, que se ejercía proxenetismo, que había armas y lo que se encontró. Entonces, no se puede justificar ella con que no la invitaron a esta diligencia. Es un pretexto absurdo que nosotros, como institución, nos vemos agraviados por la mala información que da esta fiscal en tratar de justificar su mala actuación", resaltó.

"Cuando la intervención es en flagrancia, no le comunicamos, salvo que sea un operativo grande por droga, por cualquier otro elemento, sí se le comunica y se actúa de manera coordinada. Pero, en este caso no, porque teníamos la información de que, en ese lugar, un edificio de seis pisos, donde en el primer piso vivía el propietario y en los otros pisos venían venezolanos. Se tenían denuncias de que estas personas hacían actos extorsivos, fiestas y una serie de hechos en ese lugar que ahora, ante esa información, la Policía actúa y encontró armas, encontró drogas. Entonces, yo no me explico cómo esta fiscal puede decir ahora que a ella no le señalaron para que vaya a esta diligencia. No se requiere. Esta fiscal está desubicada, sabe perfectamente que estamos en estado de emergencia donde yo puedo entrar sin necesidad de avisarle a un fiscal", añadió.

Finalmente, el director de la Defensoría de la PNP consideró "vergonzoso" que la Gomero Palomino haya calificado el operativo policial como "humo" para la "prensa".

"La verdad que es vergonzosa la versión que da esta fiscal, representante del Ministerio Público. Yo por eso espero que, el órgano de control accione. Yo estoy, como Defensoria, formulando mi denuncia al órgano de control y esperemos que se tome la medida del caso. No se puede ofender a una institución como la Policía Nacional, cuyos integrantes se esfuerzan, arriesgan su vida en defensa de la sociedad. El costo social que ha representado esta intervención se va por los suelos ahora en mérito a una mala fiscal, como es la Dra. Jessica Gomero Palomino", culminó.

¿Cuál es la versión del Ministerio Público sobre la liberación de los detenidos?

Por su parte, el Ministerio Público alegó que "no recibió pruebas que vinculen a los detenidos con los delitos imputados" por la Policía, que eran los de "fabricación, comercialización o uso de porte de armas; y tráfico ilícito de drogas (microcomercialización)".

"La Fiscalía actúa como garante de la legalidad y de los derechos ciudadanos. Sin pruebas suficientes, no puede ni debe privar de libertad a una persona", resaltó.

Además, indicó que "no hay pruebas directas ni testigos que involucren a los 16 detenidos con el arma, municiones o droga. Tampoco testigos directos o indirectos que vinculen a los intervenidos con los delitos imputados".

"La Policía intervino el denominado búnker sin presencia de un fiscal hasta 14 horas después de la detención. No se cuenta con registros audiovisuales que respalden legalmente las detenciones efectuadas por la PNP", remarcaron.

📢 Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita (Cuarto Despacho) informa que no recibió pruebas que vinculen a los detenidos con los delitos imputados de fabricación, comercialización o uso de porte de armas; y tráfico ilícito de drogas (microcomercialización)… pic.twitter.com/dvaIp3dok9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 27, 2025

Asimismo, la fiscal Jessica Gomero, en una entrevista para TV Perú, calificó como "humo" para la prensa el operativo policial, ya que no se acreditaron los delitos imputados por la Policía.

"Mi despacho, luego de haber recibido y haber realizado diligencias necesarias, útiles y pertinentes durante ese tiempo en que han estado detenidas esas personas, evidenció que, prácticamente, este era un caso con una promoción en prensa tipo humo. Lo que querían vender, aparentemente, era humo", señaló.

La magistrada destacó que el operativo no solo se realizó sin presencia fiscal, sino que la sindicación que la Policía hizo ante la prensa no se correspondía con los elementos consignados en el acta policial. Además, cuestionó que se hubiera tratado de una intervención en flagrancia, puesto que el despliegue policial era propio de un operativo, en el que sí debe participar necesariamente un representante de la Fiscalía.

"Ha efectuado el personal policial, sin participación del Ministerio Público, este operativo, porque no se puede denominar de otra manera, porque ha sido con todo un despliegue de personal policial [...]. En todo operativo, necesariamente, debe participar el Ministerio Público, un representante, para efectos de garantizar todo lo que se pudiera suscitar, para efectos de acopiar las pruebas y no haya cuestionamientos posteriores, para efectos de garantizar las detenciones de todos los ciudadanos", explicó.

"Dentro de este edificio de 6 pisos, donde hay baños en común, es en el segundo nivel que se ubica un arma de fuego, una cacerina al costado del inodoro, y tres municiones. ¿Qué pasa? Que no solo han intervenido y detenido a las personas que están habitando en ese segundo piso, sino que han detenido a todos los varones de ese edificio, porque había también mujeres [...]. ¿Qué dice [la PNP]?: 'Habitan personas que formarían parte de una banda criminal Los gatilleros de Ache […], que se dedican a la micro comercialización de drogas, extorsión, sicariato y cobro de cupos en la zona rosa de Ate Vitarte'. Sin embargo, estas personas no han sido detenidas por este hecho, sino porque se halló en el baño del segundo piso un arma, por delitos totalmente distintos a los que se coloca en un inicio", agregó.

La fiscal también indicó que la cantidad de detenidos que le reportó la policía fue variando con el pasar de las horas.

"A mí, el mayor PNP González, de la Depincri Ate, me hizo saber que se detuvo a 6 personas, eso fue a las 8:44 a. m. Después de 6 horas que se había llevado a cabo la intervención, que ya se había salido al público, y que incluso la fiscal de turno ya había salido y entraba yo de turno, me llaman por teléfono […] de que hay 6 personas detenidas. Después de una hora, me llama el comandante de la comisaría y me dice que son 21; después de una hora, me dice que son 22; después como de dos horas resulta que no eran ni 21 ni 22 ni 6, sino 16 detenidos", enfatizó.

"Tendría yo que justificar, ante un juez, la razón por la que estas personas tendrían que estar privadas de su libertad, con un acta de hallazgo que dice que se encontró un revolver, una cacerina y tres municiones en un ambiente común que es utilizado por niños, adolescentes y también mujeres que nunca fueron detenidas. En ese edificio hay personas venezolanas y no podemos hacer discriminación. El Ministerio Público es defensor de la legalidad y de los derechos ciudadanos", puntualizó.