Ministerio Público designó a Jorge Chávez Cotrina como nuevo coordinador de las fiscalías especializadas en crimen organizado

El abogado Jorge Chávez Cotrina fue designado como nuevo Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
El abogado Jorge Chávez Cotrina fue designado como nuevo Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. | Fuente: RPP
por Redacción RPP

Según la resolución firmada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, Jorge Chávez Cotrina asume el cargo en reemplazo de Fany Soledad Quispe Farfán, quien lo venía desempeñando desde el 1 de enero de 2025.

Mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3080-2025-MP-FN, se dispuso la designación del abogado Jorge Wayner Chávez Cotrina como nuevo coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, así como jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.

Chávez Cotrina asumirá estas nuevas responsabilidades en adición a sus funciones como fiscal superior titular especializado contra la criminalidad organizada del Distrito Fiscal de Lima Centro, designada en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

Además de las labores señaladas, ejercerá también como coordinador del Despacho de la Fiscalía de la Nación ante la Sección de Asuntos para Narcóticos (NAS) y la DEA de la Embajada de los Estados Unidos, así como ante los demás organismos vinculados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

La designación es efectiva a partir de la fecha de notificación de la resolución.

Cambio de liderazgo

Con el nombramiento de Jorge Chávez Cotrina, la resolución dio por concluida la designación de la fiscal superior Fany Soledad Quispe Farfán, quien venía desempeñando los mencionados cargos desde el 1 de enero de 2025.

Se ha solicitado, además, que la magistrada cumpla con el proceso de entrega de cargo conforme a la normativa interna del Ministerio Público.

La medida, firmada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, fue notificada a las instancias correspondientes, incluida la Junta Nacional de Justicia y diversas oficinas del Ministerio Público.

