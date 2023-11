Nadine Heredia solicita nuevo permiso para viajar a Colombia este fin de semana por temas médicos

Judiciales Nadine Heredia solicita nuevo permiso para viajar a Colombia este fin de semana

La exprimera dama, Nadine Heredia, presentó este martes un nuevo pedido al Poder Judicial para viajar a Medellín, Colombia, con la finalidad de realizarse exámenes médicos. Ella busca estar en el país vecino desde el jueves 16 al domingo 19 de noviembre.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional fue la encargada de analizar la petición de Heredia Alarcón, quien es investigada por el delito de colusión agravada.

Nadine Heredia explicó que sufre de hiperparatiroidismo primario. En ese sentido, detalló que de mayo a junio de este año la progresión de su enfermedad ha avanzado.

"En realidad yo no tengo cáncer. Mi problema no es oncológico, sino de hiperparatiroidismo primario. Así se llama la enfermedad y la indicación es quirúrgica. Se tiene que operar y para eso es que necesito ese examen por el cual estoy pidiendo la cita médica, porque ese examen no se hace acá porque de todas maneras me van a operar en el Perú", declaró la exprimera dama durante la audiencia.

Leodan Cristóbal Ayala será el juez que emitirá su decisión, vía correo electrónica a las partes procesales, este miércoles.

Tanto Nadine Heredia, Ollanta Humala y otros procesados vienen siendo investigados por el presunto delito de organización criminal en el caso Gasoducto Sur Peruano.

Revocan impedimento de salida del país

El Poder Judicial revocó el pasado 29 de agosto la resolución que ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Nadine Heredia, como parte del proceso penal que se le sigue por los presuntos aportes ilegales de dinero a las campañas presidenciales de su esposo Ollanta Humala en los años 2006 y 2011.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional adoptó esta medida al acoger el recurso de apelación presentado por la defensa legal de Heredia para revocar la resolución emitida el último 28 de junio por el juez Richard Concepción Carhuancho en la que le impuso dicha medida tras acoger “en parte” el requerimiento del fiscal Germán Juárez Atoche para que la esposa del exmandatario no saliera del país, pero por un plazo de 36 meses.

El tribunal superior determinó que, si bien la medida de impedimento de salida del país resulta idónea, a criterio del colegiado no la encuentra “necesaria” toda vez que Heredia Alarcón ha venido cumpliendo las reglas de conducta que se le impuso para asegurar su presencia en el proceso, entre ellas, no salir de la localidad donde reside en Lima sin previa autorización judicial.