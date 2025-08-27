Últimas Noticias
La información más relevante de la actualidad al momento
Ministro de Transportes critica allanamiento a Nicanor Boluarte: "Quieren desestabilizar emocionalmente a la presidenta"

Ministro de Transportes critica allanamiento a Nicanor Boluarte:
Ministro de Transportes critica allanamiento a Nicanor Boluarte: "Quieren desestabilizar emocionalmente a la mandataria"
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

César Sandoval arremetió contra esta acción realizada por la Fiscalía y aseguró que hay una clara intencionalidad política de acosar a Dina Boluarte.

Judiciales
El ministro de Transportes, César Sandoval, aseguró que el allanamiento de la Fiscalía en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tiene un fin político y busca "desestabilizar emocionalmente" a la jefa de Estado.

"Desde mi punto de vista, y lo sostengo, hay una clara intencionalidad política de acosar a la presidenta, de querer desestabilizar emocionalmente a la presidenta. ¿Por qué se preocupan de querer atacar a la presidenta si dicen que tiene 3 %? ¿Representa algún peligro para alguien?", expresó en conferencia de prensa.  

Sandoval también fue muy crítico con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, porque aseguró que ella nunca presentó un plan concreto en la lucha contra la criminalidad en el Conasec.

"No presentó un plan coherente, no habló con contundencia ni convicción de su lucha contra la seguridad ciudadana porque la Policía expresó que tenían identificadas las casas de narcotraficantes, delincuentes, jefes de bandas. ¿Por que la Fiscalía no ingresa y allana la casa de los narcotraficantes y delincuentes", añadió. 

Nueva investigación

Representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan un operativo de allanamiento en la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en un condominio en el distrito de San Borja. Esto por un nuevo caso ajeno a los 'Waykis en la Sombra'. 

La diligencia se inició en las primeras horas de la mañana de este miércoles y se realiza bajo la dirección del fiscal adjunto provincial, Raúl Guerrero Quispe.

