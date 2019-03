Equipo Especial del caso Lava Jato reprogramó interrogatorios a Jorge Barata. | Fuente: Andina

Seis de cada diez peruanos (66%) consideran que el exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, implicará a personas hasta ahora no involucradas en el caso Lava Jato, en el interrogatorio que le hará el Equipo Especial de la Fiscalía en abril.

En cambio, el 22% de ciudadanos creen que Barata no proporcionará nuevos nombres, mientras un 12% no sabe o no opina al respecto. Así lo dio a conocer la última encuesta de Datum, publicada este lunes en el diario Perú 21.

Asimismo, 77% de la población considera que las declaraciones de los ejecutivos de la empresa brasileña generaron nuevos hallazgos sobre los sobornos. El mismo porcentaje piensa que los fiscales del caso tendrán más elementos para procesar a los acusados por delitos de corrupción en nuestro país.

En cambio, un 13% señala que las declaraciones de los exfuncionarios no significan nuevos hallazgos y un 10% no sabe o no opina al respecto. En tanto, un 14% considera que los fiscales no tendrán nuevos elementos para procesar a los acusados de corrupción.

Alejandro Toledo y Lourdes Flores



La encuestadora también preguntó a los ciudadanos acerca de la situación del expresidente Alejandro Toledo, sobre el que pesa un pedido de extradición, y la excandidata presidencial Lourdes Flores, quien recientemente también se vio involucrada en el caso Lava Jato.

Sobre Toledo Manrique, el 42% de peruanos cree que el Gobierno peruano logrará su retorno desde Estados Unidos; en cambio, un 47% de los encuestados piensa que la actual gestión no lo logrará. Solo un 11% no sabe o no se pronuncia sobre el tema.

Lourdes Flores y su implicancia en el caso Lava Jato también se incluyeron en el sondeo. Así, un 57% de los encuestados está enterado de las declaraciones de ejecutivos de Odebrecht que involucran a la excandidata del Partido Popular Cristiano (PPC) solicitando dinero a la empresa brasileña para su campaña electoral. Un 43% no está enterado.

Entre quienes están enterados de su involucramiento, el 70% considera que "Lourdes Flores solicitó y recibió dinero de Odebrecht". El 22% cree que "Lourdes Flores solicitó a Odebrecht, pero nunca recibió ese dinero, se lo quedó otra persona" y un 4% indica que "Lourdes Flores nunca solicitó ni recibió dinero de Odebrecht".