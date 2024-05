Judiciales Patricia Benavides se encuentra internada tras haber sido intervenida quirúrgicamente

Patricia Benavides se encuentra internada tras ser intervenida quirúrgicamente | Fuente: RPP

Fuentes de RPP informaron que la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides permanece recuperándose en una clínica local tras ser sometida a una operación el último martes 7 de mayo.

La información sobre el estado de salud de Benavides llega luego de que, tras la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello, la Junta Nacional de Justicia se quedara sin quórum para resolver el proceso disciplinario que recomendaba su destitución en el marco de la investigación por el presunto delito de organización criminal denominado 'La fiscal y su cúpula de poder'.

No obstante, existe un segundo proceso disciplinario en el que, de acuerdo con el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, la exfiscal de la Nación podría ser destituida.

“En el caso de Patricia Benavides (…), en realidad tiene dos procedimientos disciplinarios. Uno que es de conocimiento público, que está vinculado a una medida cautelar que se le conoce como el caso Valkiria, que en la vía administrativa tiene su propio procedimiento instructor, pero no podemos sesionar, porque no tenemos el quórum respectivo (…) El instructor no puede votar, específicamente, y tampoco podemos pronunciarnos por la medida cautelar”, explicó entonces el titular de la JNJ.