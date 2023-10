Patricia Benavides: "Yo no he apartado a Rafael Vela, seguirá como coordinador del Equipo Especial Lava Jato"

Judiciales Patricia Benavides dijo que siempre ha pedido "el debido proceso" y que la acción disciplinaria debe ser proporcional

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se pronunció en torno a la suspensión de más de ocho meses impuesta contra el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato.

Como se sabe, Vela Barba fue suspendido de sus funciones, de manera temporal, por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público tras determinar presuntas faltas graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones.

"No he apartado al fiscal Vela"

Al respecto, la fiscal de la Nación dijo que ella no apartó a Rafael Vela de su cargo y que la referida autoridad de control "no depende" de ella.

"Quiero aclarar que yo no he apartado al fiscal Vela del Equipo Fiscal Lava Jato, el señor Vela sigue en funciones. La Autoridad Nacional de Control no depende de mí, de la Fiscalía de la Nación, sino que el titular fue nombrado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que es producto de la reforma del 2018 impulsada por el expresidente Vizcarra", sostuvo en Enfoque de los Sábados de RPP.

En ese sentido, resaltó que al titular de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público lo nombra la JNJ y que mientras esta última entidad "no nombre a los fiscales de control titulares", la norma del 2018 "permite que el titular de la autoridad sea quien proponga dentro de su autonomía a los fiscales provisionales que la conformen".

Además, resaltó que el procedimiento disciplinario contra Vela Barba aún no ha concluido y que continuará como coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

"Yo no he apartado al fiscal Vela. El procedimiento disciplinario aún no ha concluido y debo recalcar que siempre he pedido el debido proceso para todos y que toda acción disciplinaria debe ser proporcional", afirmó.

"Yo le he expresado al fiscal Vela que continuará como coordinador del Equipo Especial Lava Jato; es decir, él tiene mi respaldo al igual que todos los coordinadores nacionales del Ministerio Público, pero le exijo resultados concretos", remarcó.

Fernández: He venido "a destruir la impunidad"

Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, aseguró ayer que su sector ha venido "a destruir la impunidad" en la Fiscalía y remarcó que ahora no hay fiscales 'dioses' ni idólatras' en el Perú. Esto con respecto a la suspensión por ocho meses que ha recibido el fiscal Rafael Vela Barba por supuestas faltas graves éticas.

"Yo no puedo explicar sobre temas de fondo, porque no puedo adelantar opinión, en una instancia recursiva puede llegar. Lo que sí garantizamos es que en el país nosotros hemos destruido la impunidad en la Fiscalía. No hay más fiscales que son intocables y lo repito: no hay fiscales dioses ni idólatras ni fiscales que son titulares y no se les puede tocar", expresó en el programa Nunca es Tarde de RPP Noticias.

Fernández Jerí reconoció que solo leyó de forma "general" la resolución que sanciona a Rafael Vela, porque asegura que no llevó la investigación.

"Yo no puedo explicar sobre el desarrollo propio de la investigación, porque yo no la he llevado. La jefatura nacional no lleva los casos, para eso hay comisiones y fiscales que revisan. Yo he llegado y tuve que resolver en 48 horas más de 100 casos... Respetamos la independencia de las comisiones, lo que yo garantizo es que haya doble instancia, que se respete el debido proceso y las garantías constitucionales. Yo soy una instancia recursiva que ve destituciones y, en un caso hipotético, alguna impugnación", añadió.

Por otro lado, el jefe de la Autoridad Nacional de Control sostuvo que habrá un debido proceso para el caso de Rafael Vela y aclaró que esta investigación se lleva desde el 2020.

"Respetamos la independencia de las comisiones, lo que yo garantizo es que haya doble instancia, que se respete el debido proceso y las garantías constitucionales. Yo soy una instancia recursiva que ve destituciones y, en un caso hipotético, alguna impugnación", puntualizó.