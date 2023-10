Jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público sobre suspensión a Rafael Vela: "No hay fiscales dioses ni idólatras"

Rafael Vela fue suspendido por más de ocho meses debido a faltas éticas. Antonio Fernández Jerí, quien firmó la medida, sostuvo en RPP que no puede explicar el desarrollo de la investigación porque no la realizó.

Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, aseguró este viernes que su sector ha venido "a destruir la impunidad" en la Fiscalía y remarcó que ahora no hay fiscales 'dioses' ni idólatras' en el Perú. Esto con respecto a la suspensión por 8 meses que ha recibido el fiscal Rafael Vela Barba por supuestas faltas graves éticas.

"Yo no puedo explicar sobre temas de fondo, porque no puedo adelantar opinión, en una instancia recursiva puede llegar. Lo que sí garantizamos es que en el país nosotros hemos destruido la impunidad en la Fiscalía. No hay más fiscales que son intocables y lo repito: no hay fiscales dioses ni idólatras ni fiscales que son titulares y no se les puede tocar", expresó en el programa Nunca es tarde de RPP Noticias.

Fernández Jerí reconoció que solo leyó de forma "general" la resolución que sanciona a Rafael Vela, porque asegura que no llevó la investigación.

"Yo no puedo explicar sobre el desarrollo propio de la investigación, porque yo no la he llevado. La jefatura nacional no lleva los casos, para eso hay comisiones y fiscales que revisan. Yo he llegado y tuve que resolver en 48 horas más de 100 casos... Respetamos la independencia de las comisiones, lo que yo garantizo es que haya doble instancia, que se respete el debido proceso y las garantías constitucionales. Yo soy una instancia recursiva que ve destituciones y, en un caso hipotético, alguna impugnación", añadió.

Por otro lado, el jefe de de la Autoridad Nacional de Control sostuvo que habrá un debido proceso para el caso de Rafael Vela y aclaró que esta investigación se lleva desde el 2020.

"Respetamos la independencia de las comisiones, lo que yo garantizo es que haya doble instancia, que se respete el debido proceso y las garantías constitucionales. Yo soy una instancia recursiva que ve destituciones y, en un caso hipotético, alguna impugnación", puntualizó.

El funcionario afirmó que han sancionado a 2 277 fiscales y cuenta 70 propuestas de destitución durante la gestión.

Rechaza irregularidades en su nombramiento

Antonio Fernández Jerí aseveró que su documentación para postular al cargo estuvo conforme y pasó todos los filtros correspondientes durante meses hasta su nombramiento en septiembre pasado. También aclaró que el informe de la Contraloría solo está señalando cosas a mejorar en el proceso de selección.

"La resolución de la Contraloría, lo que persigue, es que se mejoren los procesos de concurso. Esto no persigue de ninguna manera responsabilidades penales ni administrativas. Se identifica qué cosa ha pasado en los procesos que por ejemplo no podría aceptarse como los diplomados virtuales", afirmó.