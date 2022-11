El abogado presentará apelación a resolución sobre tutela de derechos | Fuente: Andina

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, afirmó que el Juan Carlos Checkley, quien declaró improcedente la tutela de derechos presentada por el mandatario, incurrió en un error jurídico en su resolución. Sin embargo, sostuvo que la medida debe respetarse y cumplirse, aunque se puede apelar.

"El juez comete, a mi modo de ver, un error jurídico porque dice no hay que confundir denuncia con acusación constitucional y yo nunca he confundido esos conceptos y nunca lo sustentado de esa manera, yo no he dicho que la denuncia constitucional sea una acusación constitucional, pero la denuncia provocará si se admite o se tramita, una posterior acusación. Ese argumento del juez es innecesario", manifestó en el programa Todo Se Sabe de RPP.

Benji Espinoza anunció que la próxima semana se verá una apelación a la tutela del caso Puente Tarata y aseguró que entre las posibilidades está la de anular toda la investigación que se ha llevado a cabo contra el presidente Pedro Castillo.

"El próximo miércoles vamos a presentar una apelación a esa tutela, a la inicial del caso (Puente) Tarata, el miércoles a las 9 de la mañana. La Sala Penal Permanente ha programado la audiencia pública donde se analizará si la decisión del juez Checkley se mantiene o no porque una posibilidad es que se revoque. Si la Sala revocase la decisión del juez entonces lo que estaría diciendo es que al presidente no se le puede ni siquiera someter a una investigación preliminar con lo cual todo lo actuado sería anulado", explicó.

Denuncia de pago al presidente vienen "fuentes dudosas"

Por otro lado, Benji Espinoza sostuvo que la versión de un colaborador eficaz sobre un supuesto pago al presidente Pedro Castillo, revelado en el programa Panorama, vienen de fuentes dudosas y que solo pueden comprobarse por intermedio de una corroboración.

"Son novedades que tienen fuentes dudosas porque son informaciones que nacen de quienes aspiran a obtener un premio judicial a partir de la información que doy. Yo te doy info a condición de que me evites la cárcel. Esas declaraciones son sospechosas y solo se quitan con una corroboración", indicó el abogado.

Declaran improcedente tutela de derechos

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró este lunes improcedente la tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo, con la que se buscaba anular la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de colusión y crimen organizado.

El juez Juan Carlos Checkley sostuvo en su resolución que no está dentro de sus atribuciones declarar la nulidad o dejar sin efecto una denuncia constitucional, cuya calificación y evaluación corresponde a los órganos competentes del Congreso de la República.

El magistrado también refiere que la Resolución N° 4, expedida por su despacho el 22 de junio de 2022, no contiene un mandato prohibitivo que ordene a que la Fiscalía de la Nación se abstenga de formular denuncia constitucional ante el Congreso.