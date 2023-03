Pedro Castillo: colaborador eficaz confirma vínculos entre expresidente y 'El Español' para crear servicio de inteligencia

El expresidente cumple prisión preventiva tras su fallido golpe de estado del 7 de diciembre | Fuente: Andina

El expresidente Pedro Castillo y Jorge Hernández Fernández 'El Español' habrían realizado varias coordinaciones para crear un servicio de inteligencia paralelo con el fin de atacar a sus opositores políticos. Así lo señaló el dominical 'Panorama' al acceder a audios y videos para comprobar estos vínculos.

Según el reportaje, un colaborador eficaz reveló que el exmandatario se reunió de manera clandestina con el oficial en retiro de la Dirección de Inteligencia Naval, Carlos Barba Daza, luego de una actividad pública, para ofrecerle la jefatura de la DINI con el objetivo de desacreditar toda la información que difundía la Fiscal de la Nación.

En la nota se menciona que Barba rechazó la propuesta en un inicio, pero Pedro Castillo insistió y le habló de la posibilidad de un servicio de inteligencia paralelo. Para ello, debía reunirse con 'El Español'.

El dominical difundió un video que data del martes 13 de septiembre del 2022, donde se aprecia que ‘El Español’ llegó a una cafetería para conversar con Barba Daza sobre la proposición del exmandatario.

El colaborador eficaz afirmó que el exmandatario buscaba con ese grupo de inteligencia desacreditar toda aquella información que pudiera entorpecer las acciones legales que venía afrontando.

Todo lo dicho por el colaborador eficaz está corroborado en chats, audios y videos y la Fiscalía y el Equipo Especial de la Policía han podido comprobar la veracidad de su versión.



Esta semana, el Equipo Especial de la Policía Nacional y la Fiscalía realizaron un operativo en siete viviendas de personas involucradas con el expresidente Pedro Castillo, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal.

En una de las viviendas allanadas, las autoridades detuvieron de forma preliminar al empresario Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias ‘El Español’ o ‘Jorge’. De acuerdo con el documento fiscal, el sujeto tenía la tarea de reclutar sicarios para atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el coronel PNP Harvey Colchado y la fiscal Marita Barreto, estos dos últimos lideran los equipos encargados de la investigación contra el círculo personal de Castillo Terrones.

Recientemente, el congresista fujimorista Luis Cordero Jon Tay fue retirado de la Comisión de Inteligencia del Parlamento tras ser vinculado con ‘El Español’.

Prisión preventiva es "por un tema político"

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, aseguró que no hubo un delito de rebelión ni abuso de autoridad luego de que se dictara 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente y cuestionó que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, haya ejercido presión política contra su patrocinado.

"El juez Checkley le ha puesto 36 meses con el siguiente fundamento que vino del Congreso, lo repitió la fiscal y ahora el juez ha dado 36 meses por autor que el señor Castillo Terrones es cómplice de un autor del delito de colusión. ¿Quién es el autor? No se sabe. En la legislación peruana si no sabes quién es el autor, no puedes ser cómplice de nada", declaró en Sin Vueltas de RPP Noticias.