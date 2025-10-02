Procuraduría del Congreso apela fallo que ordena otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Procuraduría Pública del Congreso de la República apeló la resolución judicial que ordena al Poder Legislativo otorgar una pensión vitalicia al expresidente, Pedro Castillo, desde el 8 de diciembre de 2022, con todos los beneficios inherentes.

La defensa legal del Parlamento Nacional expresó así su disconformidad con la sentencia emitida por el juez constitucional de Lima, Alexis Anicama, en la que ordenó la referida medida al declarar fundada una demanda de amparo que presentó el exmandatario, a través de su defensa legal, el 30 de mayo del 2024, contra el Congreso de la República.

En su recurso de apelación, la Procuraduría Pública del Congreso de la República demanda que la instancia superior revoque esta sentencia y, reformándola, la declare improcedente y/o infundada la demanda de amparo que interpuso el exjefe de Estado en este caso.

Si el juez constitucional de Lima, Alexis Anicama, decide “conceder” esta apelación, deberá remitir dicho recurso a una sala constitucional de Lima, a fin de que lo evalúe en una audiencia virtual con la participación de las partes procesales involucradas a fin de que se emita una decisión al respecto.

Cabe recordar que el mencionado juez ordenó al Congreso de la República que otorgue una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo al determinar que en el presente caso se ha vulnerado el derecho a la igualdad, al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión vitalicia en calidad de expresidente (bajo la Ley 26519), en alusión al caso del ahora fallecido expresidente, Alberto Fujimori.

