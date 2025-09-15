Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Poder Judicial dispuso que Keiko Fujimori afronte sin ninguna restricción proceso penal por el caso 'Cócteles'

Keiko Fujimori es investigada por presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.
Keiko Fujimori es investigada por presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El juez Wilson Verástegui declaró "la caducidad" del mandato de comparecencia con restricciones que se le había impuesto a la excandidata presidencial el pasado 30 de abril del 2020 como parte de este proceso penal.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afrontará sin ninguna restricción en su contra el proceso penal que se le sigue por los presuntos aportes irregulares para financiar sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016, también conocido como el caso ‘Cócteles’.

Esto debido a que el juez Wilson Verástegui declaró “la caducidad” del mandato de comparecencia con restricciones que se le había impuesto a la excandidata presidencial el pasado 30 de abril del 2020 como parte de este proceso penal.

Durante una audiencia virtual realizada el último viernes 12 de setiembre, el magistrado determinó que a la fecha ya venció en exceso el plazo de 36 meses de esta medida restrictiva impuesta a Keiko Fujimori por lo que dispuso que en adelante la lideresa de Fuerza Popular afronte este proceso penal bajo mandato de comparecencia simple, teniendo solo la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial las veces que sea requerida.

El juez Verástegui Gálvez tomó en cuenta para su decisión la ley 32130, en el que se establece que la comparecencia con restricciones tendrá un plazo máximo de 36 meses cuando se trata de procesos sobre criminalidad organizada.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

No obstante, el magistrado dispuso que queda “subsistente” el pago de la caución o garantía de 70 mil soles que se le fijó a la excandidata presidencial dentro de este proceso penal al precisar que dicha medida no tiene carácter de coerción personal, sino más bien de naturaleza real o patrimonial.

Al término de esta audiencia virtual, la fiscal adjunta Paulina Roque; la representante de la Procuraduría asignada al caso; y la doctora Giuliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, expresaron su conformidad con lo resuelto por el magistrado en este proceso penal.

El último 2 de julio, el fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó ante el despacho del juez Wilson Verástegui su nueva acusación fiscal contra los implicados por el caso ‘Cócteles’, en la que pidió 35 años de prisión para Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilegales para financiar sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

El magistrado acusa a la excandidata presidencial por los presuntos delitos de lavado de activos agravado en organización criminal en concurso de delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica en agravio del Estado peruano.

Te recomendamos

Informes RPP

Barbadillo: El penal de los presidentes de la República

Martín Vizcarra ingresó al penal Barbadillo para cumplir cinco meses de prisión preventiva. Con él, cinco expresidentes han cumplido condena o prisión preventiva en un establecimiento penitenciario creado inicialmente para recluir de manera temporal a Alberto Fujimori y que se ha convertido en una prisión singular que solo recibe a quienes ejercieron el principal cargo del país, acusados o condenados por delitos penales. Conozcamos más en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Keiko Fujimori Poder Judicial Judiciales Cócteles

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA