Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Poder Judicial ordenó ubicación y captura del excongresista Michael Urtecho y su esposa

El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura del excongresista Michael Urtecho y de su esposa Claudia González, para que sean recluidos en los penales que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar improcedente la solicitud que presentó la defensa legal de Urtecho Medina y de su esposa, para que se disponga el cese y variación de la pena efectiva de cárcel respecto a las condenas que se les impusieron a sus patrocinados por grave violación de sus derechos constitucionales tras haber sido confirmadas el último 8 de noviembre, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

La defensa legal del excongresista Michael Urtecho sostiene que se trata de una persona con discapacidad desde su nacimiento, declarado con invalidez total, padeciendo de atrofia muscular degenerativa, y que se complica con una serie de enfermedades como una hernia diafragmática de gran tamaño, vive con colostomía, escoliosis severa, apnea del sueño, dolores en las rodillas, secreciones continuas, miastenia gravis, en la que señala no hay cura, glaucoma; por lo que, dada su condición médica, necesita obligatoriamente ser asistido por una persona, y es su esposa Gonzales Valdivia quien lo hace desde hace 25 años, por lo que tiene dependencia absoluta y vital de ella.

No obstante, el juez supremo Checkley Soria determinó que esta solicitud no resulta procedente, al no encontrarse dentro de lo establecido en el Código Procesal Penal y porque se trata de una condena que debe ser ejecutada en los términos expuestos en la sentencia de apelación que en última instancia expidió la Corte Suprema de Justicia de la República.

"Además, la sentencia de apelación citada dispone el internamiento en un establecimiento penitenciario para lo cual este Juzgado Supremo debe cursar primero las correspondientes comunicaciones a la autoridad policial para ubicación y captura de los sentenciados Urtecho Medina y Gonzales Valdivia, quienes una vez capturados deberán ser recluidos en el establecimiento penitenciario que el Instituto Nacional Penitenciario disponga", determinó el magistrado en su resolución emitida el último 19 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP.

El juez supremo Checkley Soria también tomó en cuenta un oficio que remitió el último 11 de noviembre el jefe del Departamento de Arresto Domicilio de la Policía Nacional, mediante el cual comunica el quebrantamiento de la regla de conducta de la medida judicial de vigilancia policial continua, por parte de los sentenciados Michael Urtecho y Claudia Gonzáles en este caso.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Condena para Michael Urtecho

El último 8 de noviembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la condena de 22 años y 5 meses de prisión que se le impuso al excongresista Michael Urtecho el 24 de agosto del 2023 como autor de los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

El tribunal supremo también ratificó la condena de 28 años de prisión que se le impuso a Claudia González como cómplice del delito de concusión, apropiación Ilícita y peculado por extensión con agravantes, así como por el delito de lavado de activos con agravantes en perjuicio del Estado.

El excongresista Michael Urtecho fue hallado responsable de haber abusado de su cargo de legislador para inducir a un grupo de trabajadoras de su despacho congresal a que entreguen parte de sus remuneraciones como condición por contratarlas, promoverlas y renovarles sus contratos bajo el argumento que el dinero requerido era para solventar gastos de campaña.

Urtecho Medina también fue encontrado culpable de haber utilizado su cargo político en el Estado, el liderazgo que tuvo en la Iglesia Evangélica Agua Viva, de la ciudad de Trujillo, y su discapacidad; para incrementar su patrimonio de manera injustificada por cerca de dos millones de soles y más de 102 mil dólares entre los años 2006 y 2013.