Comisión Permanente aprobó informe final que recomienda inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Asimismo, se aprobó la propuesta para levantar el fuero a la suspendida fiscal de la Nación y acusarla por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza por un período de 10 años.

Con 16 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, dicho órgano del Poder Legislativo deberá elevar el informe al pleno del Congreso para evaluar su aprobación.

Para que el pleno apruebe su inhabilitación se necesita una mayoría calificada; es decir, una votación favorable de al menos 2/3 del número de miembros del Congreso, sin contar con la participación de los integrantes de la Comisión Permanente.

Comisión Permanente aprobó informe final para acusar constitucionalmente a Delia Espinoza

Más adelante, la Comisión Permanente aprobó también el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Delia Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Asimismo, se aprobó la propuesta de levantamiento del fuero a fin de que el fiscal de la Nación, de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución, pueda formular la denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días.

El Fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, adelanta líneas de su gestión en declaraciones a RPP

Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino, declaró que su prioridad será realizar un diagnóstico de los problemas que afectan al Ministerio Público para, en base a ello, optimizar la función fiscal, aunque reconoció que no sabe cuánto tiempo ejercerá el cargo debido a la posible reversión de la suspensión de Delia Espinoza. Aunque antes criticó duramente a los fiscales del equipo Lava Jato, ahora afirmó que debe moderar sus posturas y buscar consensos. Agregó que no dará una opinión antes de conocer en detalle el pedido de Delia Espinoza al Poder Judicial que declare ilegal a Fuerza Popular. Finalmente, negó vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos”, asegurando que su caso fue archivado y que no se le hallaron nexos con dicha red.
