Comisión Permanente aprobó informe final que recomienda inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza por un período de 10 años.

Con 16 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, dicho órgano del Poder Legislativo deberá elevar el informe al pleno del Congreso para evaluar su aprobación.

Para que el pleno apruebe su inhabilitación se necesita una mayoría calificada; es decir, una votación favorable de al menos 2/3 del número de miembros del Congreso, sin contar con la participación de los integrantes de la Comisión Permanente.

Comisión Permanente aprobó informe final para acusar constitucionalmente a Delia Espinoza

Más adelante, la Comisión Permanente aprobó también el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Delia Espinoza por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Asimismo, se aprobó la propuesta de levantamiento del fuero a fin de que el fiscal de la Nación, de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución, pueda formular la denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días.