Jueza rechazó sancionar a Humberto Abanto y Giulliana Loza por supuestos gestos obscenos contra José Domingo Pérez

Judiciales PJ rechazó sancionar a Humberto Abanto y Giulliana Loza por supuestos gestos obscenos contra José Domingo Pérez

El Poder Judicial desestimó el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez para sancionar a Humberto Abanto y Giulliana Loza, abogados de Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, respectivamente, por realizar gestos obscenos de presunta discriminación sexual al término de la audiencia del caso ‘Cócteles’.

Y es que el fiscal del Equipo Especial Lava Jato argumentó ayer, martes, que los gestos se realizaron en la audiencia del 2 de julio, cuando pidió un receso porque se sentía “agotado” después de haber expuesto varias horas los alegatos de apertura.

Cuando el colegiado debatía la solicitud de José Domingo Pérez, las cámaras captaron a Abanto y Loza realizando señas del número tres con las manos, que el fiscal ha interpretado como “obscenas”.

Durante el reinicio de la audiencia, la jueza Juana Caballero García explicó que los gestos expresados son un “tema interpretativo”.

No obstante, la magistrada recomendó a todas las partes conducirse con el debido “respeto” a este órgano jurisdiccional y a “todos los sujetos concurrentes” que intervienen en el proceso judicial.

“Estábamos hablando del conteo”, alegó Giulliana Loza

Antes de que se reiniciara la audiencia, la abogada de Keiko Fujimori negó las acusaciones y dijo que ella y Abanto no realizaron ningún gesto obsceno, sino que realizaron el conteo con los dedos para precisar que quedan tres horas pendientes de exposición.

“Estábamos hablando del conteo y de cuántas horas están pendientes de exponer, y cuántas horas nos van a quedar para exponer nosotros, porque en cada sesión debemos tener cuántas horas van. Eso está en el audio y en el video, cuando el fiscal había terminado de sustentar”, declaró en Ampliación de Noticias de RPP.

“He sido muy firme en decirle a la sala que revisen el audio y el video. No sé de dónde saca esto este señor, no sé por qué se siente aludido de algo que estábamos hablando el Dr. Abanto y yo; y no sé de dónde interpreta supuestos gestos obscenos”, agregó.

Giulliana Loza es abogada de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en el caso 'Cócteles'. | Fuente: RPP

La letrada también señaló que ella y su colega, Humberto Abanto, no miraron a José Domingo Pérez mientras representaron el número tres con los dedos.

“No sé a razón de qué se siente aludido; es más, ni siquiera lo hemos visto”, alegó.

“Es fácil mostrar una foto cuando no hay una expresión alrededor, por eso es importante ver el video y escuchar lo que conversamos Humberto Abanto y yo”, añadió.

En otro momento, Loza reiteró las críticas contra José Domingo Pérez, quien solicita una condena de 30 años y 10 meses de cárcel contra Keiko Fujimori por el presunto financiamiento ilícito de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La abogada indicó que las acusaciones del fiscal son de carácter político, mas no jurídico, y complementó que cuando le toque argumentar sostendrá que las imputaciones del Ministerio Público "no constituyen ningún delito".