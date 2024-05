Rafael Vela señala que anulación de procesos en Brasil de Marcelo Odebrecht no tiene "impacto directo" en el Perú

Judiciales Rafael Vela indicó que Marcelo Odebrecht es testigo en el Perú, y que además ha presentado siempre una vocación permanente de colaborar con la justicia nacional

La Corte Suprema de Brasil anuló ayer, martes, las decisiones tomadas por un tribunal regional de Curitiba contra Marcelo Odebrecht por las que terminó condenado por corrupción en el ámbito de la operación 'Lava Jato'.



La instrucción fue resuelta por el magistrado José Antonio Días Tofolli, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y además ordena suspender todos los procesos penales abiertos contra el empresario.

Ante esta situación, cabe preguntarse si la decisión tendrá un impacto en los procesos que se siguen por dicho caso en nuestro país. Al respecto, RPP conversó con el fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, quien dio detalles del alcance de la decisión de la justicia brasilera en nuestro país.

¿Por qué la decisión de la justicia brasilera no tiene impacto directo en nuestro país?

El magistrado Vela Barba indicó que la decisión judicial en Brasil respecto a Marcelo Odebrecht "no tiene impacto directo" en el Perú, porque el exejecutivo de la empresa constructora tiene calidad de testigo en nuestro país.

"Comparto el análisis de la Dra. Silvana Carrión de que no hay un impacto directo en esta decisión de la justicia brasilera, porque se trata de un testigo dentro del Perú, que además ha presentado siempre una vocación permanente de colaborar con la justicia en el Perú, ha declarado en sucesivas oportunidades", destacó.

Además, el fiscal resaltó que "Marcelo Odebrecht fue el primer testigo de mayor perfil dentro de la plana dirigencial de la empresa Odebrecht (…), que declaró ante la justicia peruana". No obstante, consideró que en la justicia brasilera existe "un fenómeno de politización de la justicia que sí, eventualmente, puede generar algún tipo de afectación dentro del sistema de cooperación internacional".

"En nosotros hay mucha de la activación probatoria que se realiza a través de la solicitud, requerimiento, pedido de reciprocidad y solidaridad con la justicia brasilera (...) El año pasado ya hubo una decisión del mismo señor Días Toffoli en la que, de una manera que consideramos no acorde a nuestros procedimientos legales, se entrometió en lo que era la funcionalidad de los jueces en el Perú", indicó.

"Esa situación determinó que, finalmente, un colaborador eficaz, Jorge Barata, no termine de declarar dentro del juicio que se lleva a cabo en este momento contra el señor Ollanta Humala, su esposa y otras personas. Eso generó que el despacho del fiscal José Domingo Pérez tenga que solicitar la revocatoria de los beneficios por colaboración eficaz de Jorge Barata, que está pendiente de una decisión judicial", agregó.

Así las cosas, Vela Barba consideró que "hay un cierto impacto" en nuestro país, ya que abre "la posibilidad de que jueces" de ese país, "así sea una intromisión", "puedan generar afectaciones".

Además, precisó que Jorge Barata "es un colaborador eficaz con las leyes en el Perú".

"(Barata) tiene una sentencia de un juez peruano que lo ha sentenciado por los crímenes que ha asumido voluntariamente en términos de culpabilidad, y toda la evidencia que ha sido aportada lo ha sido en el Perú, a través de las leyes peruanas. Por tanto, cualquier controversia que pudiera surgir tiene que ser dilucidada por los jueces en el Perú, de acuerdo a las leyes peruanas", explicó.

Asimismo, Rafael Vela aseguró que el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre la justicia peruana y la empresa Odebrecht ha permitido contar con "información relevante que forma parte de las 18 acusaciones que ha presentado el Equipo Especial ante el Poder Judicial". Además, resaltó que la evidencia recopilada "no es únicamente la evidencia producto" de dicho acuerdo, y que esta ya ha sido "ingresada formalmente" en el sistema de justicia nacional.

"A partir del acuerdo, se crea un mecanismo de cooperación permanente, que es a partir de una cláusula de entrega progresiva de información, la posibilidad de que Odebrecht continúe manteniendo la información y la decodificación. Todo eso se produjo", indicó.

"Pero no solamente eso sino que, adicionalmente, a raíz de poder tener un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, se pudo también recibir evidencia de otros países como fue Suiza, EE.UU. (...) Entonces, la evidencia se cuenta no solo en Brasil sino en Suiza y EE.UU., y todos han remitido la información y es parte de las distintas acusaciones que se han presentado, de tal manera que no se trata únicamente de lo que se ha podido aportar a través del acuerdo de colaboración eficaz", agregó.

Rafael Vela indicó que Marcelo Odebrecht tiene condición de "testigo" ante la justicia peruanaFuente: EFE

¿La defensa de los acusados en el Perú podrían utilizar el fallo de la justicia brasilera a su favor?

Respecto a la posibilidad de que la defensa legal de los acusados en el Perú utilicen el fallo de la justicia brasilera respecto a Marcelo Odebrecht a su favor, Vela Barba indicó que "cualquier acto de defensa está dentro del pleno ejercicio del derecho de las personas que están investigadas y ahora acusadas y en juicios orales".

"(Ellos) pueden activar los mecanismos de defensa, pero resulta curioso y particular -porque además esta ha sido la reflexión de los jueces en el país para no tomar en consideración los fallos de los jueces brasileros- que, precisamente, lo que debieron haber hecho es haber pedido lo mismo, pero ante los jueces peruanos", sostuvo.

"Lo que sucede es que van a pedir a los jueces brasileros, si es que a eso se refieren los pedidos que pueden entorpecer, en este tipo de momento, los juicios orales que se están llevando a cabo. Los jueces peruanos, evidentemente, también tienen un mecanismo procesal para poder resolver en caso exista alguna pretensión de lo que se ha pedido a los jueces brasileros, que pudiera existir algún tipo de contaminación de algún elemento, de algún medio de prueba", añadió.

Finalmente, Vela Barba señaló que el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht siempre fue público, y forma parte de las acusaciones formuladas por la Fiscalía contra los investigados.

"Sí se conoce, porque el acuerdo de colaboración eficaz es la base de lo que significa la sentencia de control de legalidad del juez que la aprueba, finalmente", sostuvo.

"(Se conoce completo) porque lo que es legal es lo que es objeto de aprobación judicial. Todo el análisis de lo que se presenta es como parte de un documento dentro del cual el juez lo controla. La sentencia incluso está como parte de los elementos aportados en las distintas acusaciones, por lo tanto, es una falacia decir que no se sabe qué cosa hubo en el acuerdo", puntualizó.