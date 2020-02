El exfiscal de la Nación y el fiscal del Equipo Especial Lava Jato Rafael Vela | Fuente: Andina

El fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, se refirió a los comentarios de Pedro Chávarry quien, a través de su cuenta de Twitter, criticó al Equipo Especial Lava Jato por firmar un acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht.

“El señor Chávarry ahora es un oportunista. Hace estas declaraciones que no son una sorpresa. Lo mismo el señor Tomás Gálvez Villegas, de una forma indirecta el señor (José Luis) Sardón con una queja contra el fiscal Pérez y contra mí en la Fiscalía de Control Interno”, dijo en declaraciones a Exitosa.

Asimismo, admitió que no se le otorgó información sobre estas negociaciones, en el 2018, debido a que consideraban que era un “infiltrado”.

“El señor Chávarry hace referencia ahora de forma oportunista. Evidentemente, no podíamos darle ninguna información, primero porque la ley no lo permitía, y segundo porque el señor Chávarry era un infiltrado, una persona que buscaba socavar las bases del acuerdo, que no se firme bajo ningún caso”, refirió.

Cabe mencionar que el exfiscal de la Nación recordó desde sus redes que solicitó el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht pero que se negaron a entregárselo. Además, mencionó que desde que el medio IDL-Reporteros presentó el documento decidió hacerlo público.

“IDL lo había publicado el 8/12/2018 y lo presentó como un gran acuerdo logrado por Vela/Perez. Incluía no acusar a empresarios corruptos y devolución de dinero malhabido. Por transparencia y por antecedentes de la empresa. Decidí hacerlo público de inmediato, debíamos evitar exponernos a demandas internacionales. Pero decidieron ocultar el acuerdo. Lamentablemente, la empresa nos demandó ¿Quiénes son los responsables de este engaño al Perú?”, escribió.

Por último, Vela Barba también se pronunció sobre el miembro del Tribunal Constitucional José Luis Sardón, quien presentó una queja en su contra y hacia José Domingo Pérez, ante la Fiscalía de Control Interno.

“Esperamos que sea desestimada, pero sabemos que responde a la incomodidad de lo que es la apertura y transparencia en el manejo de la información. Le incomoda al señor Sardón seguramente que se haya hecho público en una audiencia que su familiar ha sido un falso aportante de Fuerza Popular”, apuntó.