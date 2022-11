Rafael Vela: Odebrecht busca censurar mi testimonio en arbitraje por Gasoducto

El fiscal Rafael Vela indicó que la presentación de su testimonio no vulnera el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht | Fuente: Andina

El pasado lunes, el Ministerio Público Federal de Brasil determinó la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Perú en relación al caso Odebrecht, tras un pedido realizado por dicha compañía.

La decisión se tomó como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación, por parte de las autoridades peruanas, del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la "no utilización de pruebas producidas en Brasil" contra la empresa.

Al respecto, el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato, en una entrevista con El Comercio, señaló que ya tenía "la información completa" sobre las causas para la suspensión temporal de dicho acuerdo y que estaban relacionadas al actual arbitraje en litigio entre la empresa y el Estado peruano.

"Eso nos lleva a un análisis mucho más preciso de por qué ahora se solicita esta suspensión temporal (...) Los abogados encargados de la defensa jurídica del Estado me han contactado para que yo pueda presentar la amplicación de mi memoria testimonial de setiembre del 2021, un segundo testimonio respecto a lo que Odebrecht contestó al primero", sostuvo.

Vale decir que, actualmente, hay dos proyectos por los cuales Odebrecht y el Perú mantienen controversias: Rutas de Lima y Gasoducto del Sur. Por el primero, se discute una suma ascendente a S/300 millones y, por el segundo, Odebrecht ha demandado al país ante la CIADI por 1 400 millones de dólares. En este último caso, el fiscal Rafael Vela ha sido llamado por la justicia peruana como testigo.

"La declaración es parte de mis obligaciones como funcionario en el Perú dentro de la ley de defensa jurídica del Estado en controversias internacionales. Es una obligación. Ahora que se me ha solicitado un segundo testimonio en defensa del Perú, en la demanda arbitral que ha interpuesto Odebrecht, tenemos la clara evidencia objetiva de que lo que se está buscando por parte de la empresa es que yo no declare en ese arbitraje internacional", explicó Vela.

Según indicó el fiscal superior, su testimonio "no está condicionado en el acuerdo de colaboración" con la empresa, y que lo que está buscando la constructora es "censurar" su segunda declaración.



"Esto no es coincidencia: lo que se busca es tratar de censurar el segundo testimonio y que no presenta la ampliación. Ellos también tienen conocimiento de en qué fase estamos del arbitraje, saben que tengo que presentar ese segundo testimonio. Lo que buscan es censurar ese testimonio, que no lo presente. Y eso es algo que yo no puedo hacer", indicó.

Posibles consecuencias



Respecto a un posible escenario en el cual la suspensión de la cooperación internacional sea definitiva, Vela remarcó que el "camino" del acuerdo de colaboración eficaz "fue el correcto", ya que "durante todo este tiempo se ha avanzado muchísimo en la averiguación de la verdad", y que un posible "incumplimiento de obligaciones" no desmerece dicho avance. Asimismo, planteó dos escenarios ante esa posibilidad.

"Son en dos planos. El Ministerio Público brasileño tiene ejercicio soberano respecto a las solicitudes de cooperación internacional. Por otro lado, está el análisis del incumplimiento de los acuerdos, que está regulado por la ley peruana", indicó.

Sin embargo, dijo que su equipo "no se pone en ese escenario" ya que confía en que no se ha ejecutado ninguna acción que vulnere el acuerdo suscrito.

"Confiamos en que no hemos hecho nada fuera del respeto estricto de la legalidad internacional y, esencialmente, del Perú (...) Tenemos la clara convicción y seguridad de que hemos siempre respetado los términos del acuerdo y de la ley", señaló.

Asimismo, afirmó que lo sucedido con la colaboración son "circunstancias negociables" propias de dichos acuerdos "donde hay muchas veces momentos de inconformidades, pero que se resuelven dentro del respeto por la ley".

"Las controversias pueden existir y para eso se someten a los jueces de Perú. Ellos determinarán lo que corresponda a las posibles causales de incumplimiento (...) El Ministerio Público está muy claro en lo que tiene que hacer ante un incumplimiento y tiene muy claro que ha respetado las reglas del acuerdo", remarcó.