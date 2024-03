Richard Cisneros: "Edgar Alarcón me dijo que si destruía a Vizcarra nada me iba a pasar"

Judiciales Richard Swing asegura que Edgar Alarcón le prometió que nada le pasaría si destruía a Martin Vizcarra

Richard Cisneros, más conocido como 'Richard Swing', aseguró este lunes que el excongresista y contralor, Edgar Alarcón, le prometía protegerlo a cambio de que 'destruya' a Martín Vizcarra cuando le tocara declarar contra el expresidente en el Parlamento. Esto en medio de las investigaciones por su supuesta contratación irregular en el Ministerio de Cultura.

"Alarcón fue el que armó todo esto con un supuesto audio que había llegado por obra y gracia del espíritu santo debajo de su oficina. Él me citó al Congreso y me dijo:'Si destruyes a Vizcarra a ti nada te va a pasar, tengo de mi lado a la Fiscalía y la Contraloría... Contigo no hay nada hijito, nosotros vamos a encargarnos, a ti te vamos a tratar como un rey', manifestó para RPP a su salida de una entrevista televisiva.

Cisneros enfatizó que en su caso no hay delito alguno porque no existe ninguna prueba. Además, cuestionó a los congresistas que están llevando el caso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Los que les quitan el sueldo a sus trabajadores, los cómplices de Castillo, los que blindan corruptos, un Congreso desprestigiado, lleno de presuntos delincuentes. ¿Esas son las personas que están juzgando a honestos hoy por hoy? que sinvergüenza", expresó.

Saluda trabajo de Fiscalía

Richard Cisneros se mostró a favor de que el Ministerio Público realizara un allanamiento a la vivienda del expresidente Martín Vizcarra esta madrugada.

"Qué bien que la Fiscalía esté investigando y llegue al final a saber si todo lo que dice es cierto. Yo creo que nadie tiene corona y todos deben demostrar que somos seres inocentes (SIC), no solo decirlo", sostuvo.

El artista también reconoció sentirse sorprendido que Vizcarra Cornejo estuviera vestido con una curiosa pijama en el momento que llegaron los fiscales.

"El polito de Mickey Mouse. Un sueño, ahora ya no será el pionono de chocolate, sino el Mickey Mouse de chocolate... que mate de risa, ese polito se va a vender en todo el país, verlo al presidente durmiendo con su pijama de Mickey Mouse", comentó.