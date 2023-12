Rosario Sasieta a la Corte Suprema de Justicia: “Dejemos de romantizar el embarazo producto de una violación”

Judiciales Rosario Sasieta: "Dejémonos de romantizar el embarazo producto de una violación"

Rosario Sasieta, abogada especialista en derecho de familia y exministra de la Mujer | Fuente: RPP

La exministra de la Mujer Rosario Sasieta analizó la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de dejar sin efecto la reducción de pena para quienes cometan violación y tengan un hijo con su víctima.

En Ampliación de Noticias, la abogada especialista en derecho de familia remarcó que el violador debe ser separado no solamente de la víctima, sino del producto de esa violación; ya que -advirtió- hay gran posibilidad de que se repita una acción de ultraje.

"El Acuerdo Plenario señala que si la víctima queda embarazada a causa de una violación sexual y este niño lo tienen, se le podría reducir al violador un cuarto de la pena siempre que pruebe que es el único sostén de ese menor. Entonces, estamos desfigurando lo que significa la protección de los niños frente al violador porque es una persona que ha violado a la madre y producto de esa violación nace un niño", sostuvo.

"Es un premio"

Rosario Sasieta indicó que se corría el riesgo de otorgar "un premio" al violador si la Corte Suprema de Justicia no dejaba sin efecto la reducción de pena para violadores. Por esto motivo, indicó la necesidad de capacitar en este tema a los vocales supremos.

"No parece un premio, es un premio. Los depredadores siempre buscan los resquicios legales, entonces la mayoría de los violadores contempla la posibilidad de violar o contemplaría la posibilidad de violar y buscando tener un hijo. En consecuencia, si esto se hubiera puesto en acción o en marcha, los violadores no usarían preservativo para buscar engendrar un hijo y así poder tener la reducción de la pena", afirmó.

La también excongresista recordó que la Ley N° 30838 señala que no puede haber reducción de pena para las personas que han sido autoras de violación o feminicidio. Además, aclaró que los beneficios de una pena por un hecho delictivo "no se condicionan al resultado".

"Este es un daño terrible porque la mujer violada no solamente se le corta el hoy, el presente, el shock, sino y dejémonos de romantizar el embarazo producto de una violación, ese embarazo no es querido por ella. Ese embarazo es impuesto por una relación de una acción penal, entonces definitivamente a esa mujer mayor o menor de edad se le corta su futuro", expresó.