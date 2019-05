Susana Villarán. | Fuente: Andina

El Poder Judicial elevó el pedido de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, de 18 a 24 meses, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por los aportes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a sus campañas por el ‘No a la revocatoria’ en 2013 y su reelección en 2014.

La medida fue dispuesta por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Sistema Anticorrupción que acogió el pedido del Equipo Especial del caso Lava Jato para ampliar la medida restrictiva contra la exalcaldesa, debido a la complejidad del caso para que con el nuevo lapso se pueda culminar con la investigación y pasar al juicio oral.

El pedido que realizó el fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, era ampliar la medida restrictiva contra Villarán de 18 a 36 meses como “precaución”. Sin embargo, la sala solo amplió seis meses de prisión preventiva.

Apelación negada

Así, el tribunal resolvió el recurso de apelación presentado por Villarán, quien buscaba continuar el proceso en libertad libertad y que el último lunes aseguró que no representaba un peligro de fuga ni obstaculización a la justicia. Además, dijo que no temía a la prisión, pero que necesitaba la libertad para atender a sus nietas y estar junto a su hijo.

“No me voy a fugar del país, tengo acá a mis nietas y a mi hijo, tres de las cuales fueron privadas de su madre tras un accidente fatal. Más que nadie y porque no huyo de mis responsabilidades quiero que la fiscalía acuse y pronto”, comentó la exalcaldesa quien cumple la medida el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Ampliación de prisión preventiva a Castro y Gómez

Esta decisión también incluye al exgerente municipal Miguel Castro y al exsecretario de Economía de Diálogo Vecinal, Luis Gómez. El primero cumple con la medida restrictiva en el penal de penal Miguel Castro Castro, mientras que Gómez está prófugo.

Durante la audiencia de apelación la defensa de Castro reiteró que su cliente ha mostrado disposición a colaborar con la justicia. En tanto, el abogado de Gómez dijo que este nunca fue mencionado por los aspirantes a colaboradores eficaces.