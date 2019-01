Ávalos aseguró que apoyará a las fiscales que investigan el caso 'Los cuellos blancos del puerto'. | Fuente: RPP

La fiscal de la Nación interina, Zoraida Ávalos, respondió este jueves al fiscal supremo Pedro Chávarry quien aseguró que la investigación a ‘Los cuellos blancos del puerto’ era “algo ficticio”.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP, Ávalos aseguró que la difusión de los audios que revelaron una trama de corrupción dentro del sistema de justicia por la que se investiga este caso. Agregó que Chávarry debe tener “sus razones” para creer que el caso es algo inventado.

“Yo no suscribo ni estoy de acuerdo con esa opinión. No creo que el caso de los cuellos blancos sean una ficción. No lo creo, en todo caso él tendrá sus razones y no suscribo esa opinión (…) No creo que los audios que nosotros hemos tenido oportunidad de escuchar a raíz de lo que la prensa mostró sea ficción”.

Resaltó labor de fiscales

En esa línea, la titular del Ministerio Público comentó que la evidencia contra esta red de corrupción es resultado del trabajo de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, a quienes consideró “muy valientes”.

“Ellas en realidad han sido muy valientes y gracias al trabajo de ellas se ha podido visibilizar como esta red había incursionado, copando sectores importantes de justicia, copando el Consejo Nacional de la Magistratura”.

Equipo especial para investigación

Agregó que aún falta trabajar más de 20 mil audios relacionados este caso, por lo que su gestión implementará un equipo de fiscales que se encargue de su transcripción. Además, dijo que las propias fiscales se encargarán de elegir a los fiscales que consideren aptos para esta labor.

“Vamos a poner un esquipo especial y además también tenemos que apoyar. Hoy justamente conversaba con la doctora y le pedía que mande su requerimiento a ver qué fiscales (…) Yo no le impongo a las personas, ella pone por la reserva del caso, ella escoge su personal y voy a buscar priorizando el presupuesto que tengo vamos a tratar de darle esa ayuda”.